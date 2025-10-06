金鍾國婚訊太震撼？崔振赫媽媽懷疑兒子非單身，急催婚：「你也該快點去結啊！」

《我家的熊孩子》中，演員崔振赫和母親聊起了關於結婚的話題，特別提到了已婚的金鍾國＆未婚的Super Junior希澈。

崔振赫正與母親一同準備過中秋節。當天，崔振赫問母親，在《熊孩子》兒子們之中，誰的結婚最令她震驚？母親表示：「今年《熊孩子》兒子們的結婚消息特別多，尤其是金鍾國的結婚最讓我震驚。」





崔振赫也附和說：「我也覺得很震驚。」崔母還羨慕地說：「大家都娶得很好。」

隨後，崔母又說：「可是聽到鍾國先生宣布結婚後，我反而覺得焦急又不安。真希望振赫你也能快點結婚。」聽到這話，崔振赫笑著回應：「這還是我第一次聽到妳說自己焦急呢。」



崔振赫接著說：「因為我的心智年齡跟希澈哥差不多，如果他結婚了，我可能真的會開始著急。不過，我會比希澈哥先結婚的。」

聽到兒子這麼說，崔母馬上追問：「那你是不是有女朋友？為什麼說會快點？」崔振赫則解釋：「這只是我的願望而已。人生的事誰也說不準。」母親也鼓勵道：「總會有個好的人出現的。」



此時金希澈的母親在攝影棚裡插話道：「不過順序還是要守住啊。」引起一陣笑聲。而主持人申東燁也補刀說：「振赫啊，你一次都還沒結過，可俊昊已經結過兩次了。」令全場大爆笑。

SBS《我家的熊孩子》每週日晚上9點播出，香港觀眾可至Viu收看，每週皆會更新。



