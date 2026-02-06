《暴君的廚師》長腿男神李彩玟傳接拍韓版《解憂雜貨店》，挑戰東野圭吾療癒神作

日本推理大師東野圭吾的療癒系巔峰之作《解憂雜貨店》，繼日本、中國先後翻拍成電影後，韓國也傳出好消息！據韓媒今日（6日）報導，該作將正式翻拍成韓劇，而男主角人選鎖定為近期星途大熱的青春影星——李彩玟。

針對演出傳聞，李彩玟所屬經紀公司向媒體證實：「確實收到了《解憂雜貨店》韓國版電視劇的演出邀約，目前正在積極審視中。」消息一出，隨即引發韓劇迷熱烈討論，粉絲紛紛期待這位新一代「初戀系男神」將如何詮釋這部充滿奇幻與感性色彩的經典。



全球 OTT 爭相洽談 10集長度精煉改編

據悉，韓版《解憂雜貨店》預計製作為 10 集左右的長度，目前選角工作已進入白熱化階段，並積極討論於全球 OTT 平台上線計劃。

故事講述三名小偷躲進一間連結過去與現在的「浪矢雜貨店」，在意外開始回覆煩惱諮詢信件的過程中，逐漸發現這一切竟與自己的命運環環相扣，進而揭開如奇蹟般的緣分秘密。 該作在日本與中國皆曾翻拍成電影，曾於 2018 年在韓國改編為舞台劇，深受觀眾喜愛。



「大勢男神」李彩玟星途狂飆

年僅 20 歲出頭、擁有 189 公分優越身高的李彩玟，自 2021 年出道後發展勢頭強勁，曾演出《浪漫速成班》、《今生也請多指教》、《芭妮與哥哥們》及 Netflix《名校的階梯》，演技廣受好評。 去年主演 tvN 電視劇《暴君的廚師》，創下 17.1% 的超高收視佳績，讓他躍升為一線大勢影星。



近期，李彩玟更在《Cashero》中挑戰反派角色，展現多變魅力，令外界更期待他這次在療癒劇中的表現。



