人氣戀綜《換乘戀愛》開播！8位出演者公開：Simon D大讚都長得很好看、李龍真表示第4季最有魅力

人氣戀綜《換乘戀愛》是講述因各種原因分手的情侶們聚在一起回顧過去的戀愛，面對新的緣分，尋找屬於自己的愛情的戀愛真人秀。

《換乘戀愛4》在1日正式首播並公開8位出演者：郭敏京、成伯賢、朴智賢、趙有植、崔允寧、金宇珍、洪智妍、鄭元奎。看完8位出演者登場後，Yura 說：「男生們的身高都好高啊（都有180公分）！」李龍真和 Simon D 也表示：「長相真的都很好看。」金叡園：「想到這些人要發展出一段故事，就已經覺得很刺激了！」



前兩集節奏也非常快速，除了公開固定環節「我的 X 介紹信」外，接著還要女出演者在30分鐘內向想約會的對象（不能選擇 X）提出申請且不能被發現，如果得到多票的男出演者，要在10分鐘內決定要跟誰約會。結果...4位女出演者選了不同的對象，主持人們都超驚訝，在螢幕前的你一定也是吧 XD 在第二天，她們可以向約會對象的 X 提問、告訴對方自己 X 的訊息的「 X 聊天室」打開了，從集中於新緣分到對 X 的心理戰，各種感情交織在一起，真的越看越緊張！



而李龍真之前在發佈會表示：「這一季更能體現出演者生活中的真實面貌，在似乎沒有意識到拍攝情況的自然氛圍下，應該會是歷代級投入。發展速度也加快了，比上一季快了2～3倍，雖然很抱歉，但是以我的標準來看，第4季出演者們最有魅力。」出演者之間會發生什麼事？誰想復合、誰想換乘？期待之後的播出呢！第3、4集即將在8日公開， 香港觀眾可於「Viu」追看哦！



