人气恋综《换乘恋爱》开播！8位出演者公开：Simon D大赞都长得很好看、李龙真表示第4季最有魅力

人气恋综《换乘恋爱》是讲述因各种原因分手的情侣们聚在一起回顾过去的恋爱，面对新的缘分，寻找属於自己的爱情的恋爱真人秀。

《换乘恋爱4》在1日正式首播并公开8位出演者：郭敏京、成伯贤、朴智贤、赵有植、崔允宁、金宇珍、洪智妍、郑元奎。看完8位出演者登场后，Yura 说：「男生们的身高都好高啊（都有180公分）！」李龙真和 Simon D 也表示：「长相真的都很好看。」金睿园：「想到这些人要发展出一段故事，就已经觉得很刺激了！」



前两集节奏也非常快速，除了公开固定环节「我的 X 介绍信」外，接著还要女出演者在30分钟内向想约会的对象（不能选择 X）提出申请且不能被发现，如果得到多票的男出演者，要在10分钟内决定要跟谁约会。结果...4位女出演者选了不同的对象，主持人们都超惊讶，在萤幕前的你一定也是吧 XD 在第二天，她们可以向约会对象的 X 提问、告诉对方自己 X 的讯息的「 X 聊天室」打开了，从集中於新缘分到对 X 的心理战，各种感情交织在一起，真的越看越紧张！



而李龙真之前在发布会表示：「这一季更能体现出演者生活中的真实面貌，在似乎没有意识到拍摄情况的自然氛围下，应该会是历代级投入。发展速度也加快了，比上一季快了2～3倍，虽然很抱歉，但是以我的标准来看，第4季出演者们最有魅力。」出演者之间会发生什么事？谁想复合、谁想换乘？期待之后的播出呢！第3、4集即将在8日公开， 香港观众可於「Viu」追看哦！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻