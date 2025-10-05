首爾新增必打卡項目！「漢江巴士」帶你白天浪漫、夜晚看夕陽

想用不一樣的角度欣賞首爾？ 那你絕對不能錯過全新登場的 「漢江巴士」！

這是首爾首度推出的環保水上交通工具，已於9月18日正式啟航。 8艘船舶連結 麻谷、望遠、汝矣島、玉水、狎鷗亭、蠹岛、蠶室 等 7 大碼頭，全程 28.9 公里，無論白天或夕陽時刻，都能邊搭船邊欣賞最浪漫的漢江風光。 下次來首爾旅遊，不妨點杯咖啡，坐上漢江巴士，享受慢悠悠的江上之旅。



船班初期（9月18日至10月9日）每天約14 班， 10月10日到12月底，平日航班時間為早上7點至晚上10點30分，週末為早上9點30分至晚上10點30分。 上下班尖峰時段每15分鐘一班，其餘時段為每小時一班，每天約30班。 12月底之後，將增至每天48班，航行時間與班次間隔維持不變。

單程票價只要 3000 元韓元（約幣65元新台幣），還能使用「氣候同行卡Climate Card」（只要一次性支付票價，在所選擇的使用期間內，就能無限次搭乘大眾交通（地鐵、 公車）以及使用首爾公共單車的公共交通整合定期票）不限次搭乘，並享大眾交通換乘優惠，只不過不能使用現金購買船票。 從麻谷到蠶室需時127分鐘，汝矣島到蠶室約80分鐘，剛好可以悠閒地放空、拍照或跟朋友小酌談天。 船上更貼心配備咖啡吧、免費 Wi-Fi、自行車固定架、無障礙座位等設施，舒適又便利。



所有船隻都是環保船，其中8艘為混合動力船、4艘為全電動船，減碳同時也守護首爾的藍天。 每艘船還取了充滿城市特色的名字，像是「景福宮號」、「南山首爾塔號」、「DDP號」、「Sevit島號」，光是名字就超有韓國味！



如果你規劃在秋冬到首爾旅遊，記得把「漢江巴士」放進行程表，來一場結合交通、觀光與悠閒的水上小旅行吧~

