《暴君的廚師》「大明使臣」金亨默爲了中文付出巨大努力！公開練習筆記和錄音檔案，獲得韓網友大讚！

哇～這個中文練習筆記和錄音檔案，真的是很認真準備這個角色了！

金亨默在《暴君的廚師》飾演大明使臣「于坤」一角，要求不像話的貢品，壓迫燕熙君李獻（李彩玟 飾），無視朝鮮的發言引發觀眾們的憤怒。但是在食物面前，豐富的表情與 CG 特效相融合，讓劇情趣味倍增。特有的演技熱情和中文實力，每次登場都展現出存在感。



4日，金亨默在自己的 IG 公開多張爲消化中文台詞的筆記照片，並寫道：「這是中文練習本和中文錄音本中的一部分。」他接著說：「在我的時限中，除了演出、電影和拍攝以外，總共40天的記錄。因爲行程原因，在《暴君》開拍前2周正式開始背誦中文台詞，雖然有很多不足之處，但希望大家多多關照，我會把它當作回憶珍藏起來，我會以新的作品再次與大家見面。」



從筆記本上密密麻麻的練習筆記和錄音檔案等公開資料，就能知道他學習中文有多麼努力。這也讓韓網友紛紛表示：「哇真的很努力啊！好厲害...」、「看來是在完全不懂中文的情況下說的，好厲害啊」、「真的是專業的帥氣演員」、「哇... 我以爲當然是配音呢」、「中文說得真好，原來這麼努力啊」、「真心的尊敬」、「韓文尷尬演技真的很好」、「份量多應該很累吧」、「我還以爲邀請了會說中文的人呢！原來都背下來了」等等。

而金亨默其實也出演過許多部韓劇，像是《黑道律師文森佐》、《迷網追兇》、《醫法刑事》、《千元律師》、《搜查班長1958》等。還出演最近上映的電影《徵人啟弒》，飾演東浩的父親，與柳萬秀（李炳憲 飾）對立，給人留下深刻的印象。



