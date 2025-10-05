SHINee的「萬能鑰匙」KEY 11月訪澳辦個唱

SHINee的「萬能鑰匙」KEY宣佈將於2025年11月16日(星期日)假澳門百老匯™舉行由開麗娛樂主辦的「2025 KEYLAND : Uncanny Valley in Macau」個人演唱會！

以個人身份活動中的KEY，目前為止一共發行了三張正規專輯和三張迷你專輯，最近亦密鑼緊鼓準備世巡新巡演。KEY將於9月26日至28日於首爾奧林匹克公園揭開世巡的序幕， 接著到訪台北、新加坡和澳門場，隨後緊接前往東京、洛杉磯、奧克蘭、達拉斯‑沃斯堡、布魯克林、芝加哥、西雅圖。KEY同時還要兼顧SHINee的團體活動、世界巡演以及各種綜藝節目，實在是忙得不可透支。

KEY最近正以正規三輯《HUNTER》活動中的KEY獲得多個驕人成績，包括在 iTunes 全球 27個地區專輯榜登上TOP10、Circle週榜音源部門二冠王；更在音樂節目「Show Champion」及「Music Bank」中獲得二冠王！獲得音樂節目一位的消息是在《驚人的星期六》錄影途中得知的，KEY聽到消息後馬上激動得流淚。在訪問中KEY表示：「這張專輯的原意是希望作為送給粉絲們的禮物，但這次反而是粉絲們給了我一份大禮的感覺。因為我非常清楚，以出道了18年的年資來說，在音樂節目中獲得一位絕非易事，所以更加感謝大家。」

KEY澳門站個人演唱會門票將於9月30日(星期二)下午4時於「KKTIX」、「銀河票務」和「大麥網」官方網站公開發售，票價分別為港幣/澳門幣/人民幣 $1688、$1288、$888。所有購買門票的粉絲均可獲得小卡和海報，購買$1688門票的粉絲更可觀看綵排，以及獲得拍攝團體照片和簽名拍立得等福利的機會。各位SHAWOL們記住mark實以上搶飛日期和時間啦！

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞