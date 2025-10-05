《暴君的厨师》「大明使臣」金亨默爲了中文付出巨大努力！公开练习笔记和录音档案，获得韩网友大赞！

哇～这个中文练习笔记和录音档案，真的是很认真准备这个角色了！

金亨默在《暴君的厨师》饰演大明使臣「于坤」一角，要求不像话的贡品，压迫燕熙君李献（李彩玟 饰），无视朝鲜的发言引发观众们的愤怒。但是在食物面前，丰富的表情与 CG 特效相融合，让剧情趣味倍增。特有的演技热情和中文实力，每次登场都展现出存在感。



4日，金亨默在自己的 IG 公开多张爲消化中文台词的笔记照片，并写道：「这是中文练习本和中文录音本中的一部分。」他接著说：「在我的时限中，除了演出、电影和拍摄以外，总共40天的记录。因爲行程原因，在《暴君》开拍前2周正式开始背诵中文台词，虽然有很多不足之处，但希望大家多多关照，我会把它当作回忆珍藏起来，我会以新的作品再次与大家见面。」



从笔记本上密密麻麻的练习笔记和录音档案等公开资料，就能知道他学习中文有多么努力。这也让韩网友纷纷表示：「哇真的很努力啊！好厉害...」、「看来是在完全不懂中文的情况下说的，好厉害啊」、「真的是专业的帅气演员」、「哇... 我以爲当然是配音呢」、「中文说得真好，原来这么努力啊」、「真心的尊敬」、「韩文尴尬演技真的很好」、「份量多应该很累吧」、「我还以爲邀请了会说中文的人呢！原来都背下来了」等等。

而金亨默其实也出演过许多部韩剧，像是《黑道律师文森佐》、《迷网追凶》、《医法刑事》、《千元律师》、《搜查班长1958》等。还出演最近上映的电影《徵人启弑》，饰演东浩的父亲，与柳万秀（李炳宪 饰）对立，给人留下深刻的印象。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻