IU中秋豪氣寵劇組！發「50萬韓元禮券」還辦黃金抽獎，全員有份福利驚人

IU不久前憑《苦盡柑來遇見你》斬獲首爾電視劇大賞視，目前正在拍攝新劇《21世紀大君夫人》，與《背著善宰跑》邊佑錫合作。 適逢中秋，IU為劇組工作人員準備了大手筆禮物！

近日，一名參與《21世紀大君夫人》拍攝的工作人員通過SNS透露：「因為中秋節舉辦了抽獎，結果抽中了一錢黃金。 IU前輩給所有工作人員發了價值50萬韓元的禮券。」公開的照片中，可以看到刻有《21世紀大君夫人》字樣的黃金，以及同樣印有該字樣的紅色信封。



IU素來以佳節送禮聞名，她曾表示：「這是從小養成的習慣，現在已經停不下來。 遇到新的緣分就會記錄在備忘錄裡，不斷更新名單。」

消息曝光後，網友紛紛驚呼：「一錢黃金已經超過70萬韓元，大發」「工作人員至少也得有100人吧...？」「真的不得了」「我也想當IU的工作人員」。



此外，《21世紀大君夫人》以21世紀的立憲君主制韓國為背景，講述雖然擁有一切卻因「平民」身份而心煩的財閥千金成熙珠（IU 飾），與身為尊貴的「皇子」卻一無所有的悲傷男子李莞（邊佑錫 飾）之間，共同開拓命運、打破身份壁壘的愛情故事。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞