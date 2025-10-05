SHINee的「万能钥匙」KEY 11月访澳办个唱

SHINee的「万能钥匙」KEY宣布将於2025年11月16日(星期日)假澳门百老汇™举行由开丽娱乐主办的「2025 KEYLAND : Uncanny Valley in Macau」个人演唱会！

以个人身份活动中的KEY，目前为止一共发行了三张正规专辑和三张迷你专辑，最近亦密锣紧鼓准备世巡新巡演。KEY将於9月26日至28日於首尔奥林匹克公园揭开世巡的序幕， 接著到访台北、新加坡和澳门场，随后紧接前往东京、洛杉矶、奥克兰、达拉斯‑沃斯堡、布鲁克林、芝加哥、西雅图。KEY同时还要兼顾SHINee的团体活动、世界巡演以及各种综艺节目，实在是忙得不可透支。

KEY最近正以正规三辑《HUNTER》活动中的KEY获得多个骄人成绩，包括在 iTunes 全球 27个地区专辑榜登上TOP10、Circle周榜音源部门二冠王；更在音乐节目「Show Champion」及「Music Bank」中获得二冠王！获得音乐节目一位的消息是在《惊人的星期六》录影途中得知的，KEY听到消息后马上激动得流泪。在访问中KEY表示：「这张专辑的原意是希望作为送给粉丝们的礼物，但这次反而是粉丝们给了我一份大礼的感觉。因为我非常清楚，以出道了18年的年资来说，在音乐节目中获得一位绝非易事，所以更加感谢大家。」

KEY澳门站个人演唱会门票将於9月30日(星期二)下午4时於「KKTIX」、「银河票务」和「大麦网」官方网站公开发售，票价分别为港币/澳门币/人民币 $1688、$1288、$888。所有购买门票的粉丝均可获得小卡和海报，购买$1688门票的粉丝更可观看彩排，以及获得拍摄团体照片和签名拍立得等福利的机会。各位SHAWOL们记住mark实以上抢飞日期和时间啦！

