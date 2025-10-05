IU中秋豪气宠剧组！发「50万韩元礼券」还办黄金抽奖，全员有份福利惊人

IU不久前凭《苦尽柑来遇见你》斩获首尔电视剧大赏视，目前正在拍摄新剧《21世纪大君夫人》，与《背著善宰跑》边佑锡合作。 适逢中秋，IU为剧组工作人员准备了大手笔礼物！

近日，一名参与《21世纪大君夫人》拍摄的工作人员通过SNS透露：「因为中秋节举办了抽奖，结果抽中了一钱黄金。 IU前辈给所有工作人员发了价值50万韩元的礼券。」公开的照片中，可以看到刻有《21世纪大君夫人》字样的黄金，以及同样印有该字样的红色信封。



IU素来以佳节送礼闻名，她曾表示：「这是从小养成的习惯，现在已经停不下来。 遇到新的缘分就会记录在备忘录里，不断更新名单。」

消息曝光后，网友纷纷惊呼：「一钱黄金已经超过70万韩元，大发」「工作人员至少也得有100人吧...？」「真的不得了」「我也想当IU的工作人员」。



此外，《21世纪大君夫人》以21世纪的立宪君主制韩国为背景，讲述虽然拥有一切却因「平民」身份而心烦的财阀千金成熙珠（IU 饰），与身为尊贵的「皇子」却一无所有的悲伤男子李莞（边佑锡 饰）之间，共同开拓命运、打破身份壁垒的爱情故事。

