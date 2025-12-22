《2025 MBC演技大賞》超豪華頒獎嘉賓曝光！IU＆邊佑錫《21世紀大君夫人》、李聖經＆蔡鍾協《在你燦爛的季節》合體登場！

《2025 MBC演技大賞》即將在12月30日登場，超豪華頒獎嘉賓陣容曝光，太期待他們同框啦！

首先，《在你燦爛的季節》的主演李聖經與蔡鍾協將作為頒獎嘉賓出席。在電視劇、音樂劇等多種領域展現多彩魅力、深受喜愛的李聖經，以及擁有眾多海外粉絲的蔡鍾協，將在《2025 MBC演技大賞》上首次同台合作，吸引觀眾期待。



接著，2026年上半年最受期待的作品《21世紀大軍夫人》主演 IU（李知恩）與邊佑錫也將出任頒獎嘉賓。IU 在音樂與演技領域均已證明實力，深受國民喜愛；邊佑錫則憑藉《背著善宰跑》中「柳善宰」一角俘獲觀眾芳心，一躍成為當今大勢演員。兩人在螢幕上的化學反應，將於《2025 MBC演技大賞》首次呈現，讓許多劇迷都相當期待！



《在你燦爛的季節》講述一名因意外而失去聽力和記憶的男畫師，遇見如救贖般的女設計師後，展開的一段療癒的愛情故事。

劇中，李聖經飾演國內頂級時尚品牌的首席設計師「宋荷蘭」，外表完美無缺，內心卻因送走摯愛而將自己困在寒冬；蔡鍾協則飾演美國動畫製作公司的動畫師「鮮于燦」，陽光開朗的外表下隱藏著因神秘事故留下的深刻傷痛。



《21世紀大君夫人》是以21世紀君主立憲制的大韓民國為背景，講述雖然是擁有一切的財閥，但身份卻只是「平民」而煩躁的女人，和一個是王的兒子，卻什麼也得不到而悲傷的男人，兩人之間打破身份的羅曼史。

劇中，IU 飾演擁有華麗的外貌、知性以及強烈的求勝慾望，是財閥界排名第一的財閥家族的二女兒「成熙珠」，以微不足道的平民身份成爲自己人生的絆腳石，與李安大君交織在一起；邊佑錫飾演21世紀君主立憲制大韓民國的「李安大君」，作爲王的第二個兒子出生，除了王族身份之外，卻什麼也得不到，一直隱藏自己的他遇到成熙珠，開始有了變化。



