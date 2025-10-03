【韓網熱門】BLACKPINK Jennie登頂尖時尚雜誌！韓網嘆：欣賞不來

K-POP界的時尚達人、韓流頂流BLACKPINK成員Jennie日前為國際頂尖時尚雜誌《 CR Fashion Book》拍攝了一組大片，由攝影師Renell Medrano操刀。

韓國網友評論：

1. 不是，這到底什麼風格啊，說是法國風就更讓人不舒服了，好像利用她年輕的外貌，超級討厭

2. 看外國雜誌，特別是歐洲那邊，好像就知道他們想在Jennie身上營造什麼形象了

3. 我個人覺得Jennie真的很漂亮，衣服也好看。可是暗色燈光、破舊房間、鐵窗、還有裸露程度>>>這些元素組合在一起真的很糟

4. 只有我覺得這組照片超級美嗎？

5. 東南亞監獄感？ 為什麼要把漂亮的人拍成這種奇怪的風格

6. 好像Jennie一直被要求、而且她自己也喜歡走這個概念，但真的很不喜歡

7. 這明明就是很高級的時尚畫報，為什麼會有人說什麼「追求媚態」

8. 真的，感覺像是「被關在東南亞的假裝成大人的小女孩」概念，很不舒服。 就像「要來我這裡嗎」的噁心設定，拜託別再拍這種

9. 一看到就想到《洛麗塔》...

10. 這概念真的怪怪的... 讓我理解為什麼法國會喜歡金基德（導演）的作品

11. 「黃種人情結+洛麗塔」感太強了，超級討厭。 挺著小肚子的姿勢就是小孩子沒肌肉時常有的動作。 到底是誰拍的？

12. Jennie是不是潛意識裡其實沒那麼自由？ 為什麼老是留下這種印象？

13. 在西方人眼裡Jennie看起來會是成熟的嗎？ 畢竟東方人有時候會顯得比較年輕

14. 雖然也覺得不好，但不就是畫報嘛ᄏᄏ

15. 衣服好像做到一半就停了...

16. 法國果然就是法國（那種一貫的調性）

17. 身材太誇張了ᅲᅲ 好羨慕

18. 讓我想起法國模特兒也常這樣拍——瘦弱、看起來年輕，卻有種菸味的照片

19. 那件內衣到底哪裡美？ 看不懂，時尚界真的...

20. 重點是法國雜誌又怎樣，最終會看的還是韓國粉絲啊

21. 就算不說國籍，看起來也完全是「法國雜誌」風格

22. 可是.... Jennie 真的很美...

23. 那是內衣嗎..？ 因為白色絲襪還以為是芭蕾緊身衣造型

24. 好美啊，跟 Jennie 超級搭

25. 黑暗、陰沉，像被囚禁的感覺，真的很不喜歡... Jennie 本人倒是很美

26. 真的很漂亮，但感覺會被罵得很慘的寫真，有點...

27. 真的很「法國」ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

原文：https://theqoo.net/square/3937341873

