[有雷]最好的守護是分離！《暴風圈》潛艦之爭竟然還有第四國參與！姜棟元深陷炸彈危機去向不明（EP.8－9完）

[有雷] 《暴風圈》除了劇情圍繞的北韓與美國是否將發動戰爭，男女主角姜棟元與全智賢的愛情故事是否能繼續，也是大家關注的關鍵重點。不過最終結局並未給出明確答案，相愛的兩人最終仍以國家大局為重而分離。

以下為防雷線



徐聞柱（全智賢飾）由白山湖（姜棟元飾）保護暫時逃離危險，兩人也在暫時休息的時間互訴心情，雖然徐聞柱早在與白山湖共度一夜時就打算放棄所有，只想擁有自己的幸福，但白山湖卻認為徐聞柱應該朝著自己的大志向而前進，繼續阻擋戰爭的爆發。正在兩人思考下一步去哪裡的時候，徐聞柱想起了亡夫曾提到兩人無緣的孩子「桃子」。



聞柱來到放置孩子骨灰的廟裡，果然裡面有著亡夫留下的秘密隨身碟與字條，表示他已發現自己的母親就是軍火遊說商Stella Young，也想要對大眾揭開這個真相並且退出選舉，阻止戰爭發生，同時也想告訴聞柱他有一個九歲大的兒子。徐聞柱拿著婆婆利用公司阿蘇海運中收付款項，加上美國國防部長的反叛，將北韓與美國的武器銷售至第三國伊迪沙，使其威脅美國開戰，軍火商從中獲得龐大利益。



徐聞柱與白山湖兵分二路，婆婆Stella Young挾持助理美智而要求以9歲的恩成來交換，以得到所有峻翼遺產的繼承，另外也必須盡快通知韓國總統真相，讓其轉告美國總統避免發動戰爭。於是徐聞柱跑向了婆婆，白山湖則先安置了姜漢南母子後，前往總統府爭取與總統秘密對話。



而峻翼的檢察官弟弟峻常（吳正世飾）知道了母親的陰謀並殺害了哥哥，雖然母親說一切都是為了他，但最終他發現了母親是間諜的事實，決定大義滅親逮捕母親。徐聞柱被挾持到一艘大船上，除了伊迪沙可以發動潛艦上的核彈， Stella Young也留有一手，有著同樣的發射密碼與裝置，發射後也可以嫁禍在伊迪沙國王頭上，並且若Stella受生命威脅時，也會有另一個死亡開關自動啟動。



Stella選擇自我了斷，死亡開關裝置也啟動了，先是與伊迪沙國王通話而解除了核彈的發射，但白山湖所站的位置，則是與徐聞柱在火車上所遇到的一樣是壓力釋放型炸彈，白山湖把自己鎖在控制室中，徐聞柱雖不願離開，最後還是依照白山湖的意思前往疏散船上所有人，並且白山湖要她不再回頭，要看著她的背影搭上逃生艇離開現場。最後控制室仍發生爆炸，但白山湖則不知去向，事後也沒有在附近打撈到他的屍體，生死未卜行蹤成謎。



徐聞柱因父親被指稱為間諜後退出政黨，也向世人承認自己與白山湖的關係，後來更前往美國出任特使，協調北韓與伊迪沙的潛艦拆解企劃，而現任總統希望徐聞柱參選下一任總統並給予全力支持，即使徐聞柱表達自己仍相當心碎，但正因為這一點，讓大家更能感受到她對於南北韓和平的迫切性，最後她仍宣布參選。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞