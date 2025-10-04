【韓網熱門】金宇彬X秀智新劇《許願吧，精靈》開播口碑分歧：超好看通宵追完 vs. 肉麻尷尬中途棄劇

以神燈精靈為題材的奇幻劇《許願吧，精靈》昨日通過Netflix全集上線，立即引起網友熱烈討論！

《許願吧，精靈》劇情講述沉睡千年的神燈「伊布利斯」精靈與缺乏情感的人類「奇嘉盈」相遇，圍繞三個願望展開故事。 由金宇彬、秀智、安恩真、魯常泫主演，《鬼怪》《黑暗榮耀》編劇金銀淑創作劇本，導演則由《雞不可失》《浪漫的體質》李炳憲和《黑暗榮耀》安吉鎬擔任。



韓國網友評論：

1. 全部看完了，第3集之後開始非常好看

2. 一開始有點無聊，因為秀智太美所以忍著看了，不小心就追了通宵... 有趣又感動

3. 好看kk看周圍人的反應，好像不會出現嚴重的兩極評價

4. 非常好看！雖然有點B級片的感覺，但故事挺紮實的kkk欣賞秀智的美貌很享受，演員們演技也都很好

5. 我覺得還可以，就是可以輕鬆看的浪漫喜劇

6. 本來不喜歡奇幻劇，所以沒期待，但聽說秀智演反社會人格就看了，結果蠻有趣的

7. 有點B級感性，蠻好看的。 最近不想看太嚴肅的題材，反正都是已經知道的內容，這種方式也蠻新鮮



8. 現在正在看，可能是我期待太高了ᅮ

9. 第一集看不下去，中途放棄了

10. 真的懷疑是不是《黑暗榮耀》編劇寫的... 太挑類型了ᅲᅲ 有點名不符實

11. 不喜歡，太肉麻尷尬，受不了

12. 演技太差成了大障礙ᅮ 劇本也很無趣

13. 但我覺得演技不錯，就是導演手法有點怪怪的

14. 安恩真和秀智的朋友演得很好，秀智真的太美了。 金宇彬就是《繼承者們》崔英道



15. 感覺金銀淑的靈感已經枯竭了ᅲᅲ

16. 如果去掉奇怪的畫蛇添足和精靈手下的冗長台詞，就蠻好看的

17. 馬上刷完了，稱不上佳作，但很適合消磨時間

18. 撐過前半段就非常好看ᅮᅮ 金銀淑果然不是隨便能叫的

出處：https://theqoo.net/hot/3939585532

