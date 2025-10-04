[有雷]最好的守护是分离！《暴风圈》潜舰之争竟然还有第四国参与！姜栋元深陷炸弹危机去向不明（EP.8－9完）

[有雷] 《暴风圈》除了剧情围绕的北韩与美国是否将发动战争，男女主角姜栋元与全智贤的爱情故事是否能继续，也是大家关注的关键重点。不过最终结局并未给出明确答案，相爱的两人最终仍以国家大局为重而分离。

以下为防雷线



徐闻柱（全智贤饰）由白山湖（姜栋元饰）保护暂时逃离危险，两人也在暂时休息的时间互诉心情，虽然徐闻柱早在与白山湖共度一夜时就打算放弃所有，只想拥有自己的幸福，但白山湖却认为徐闻柱应该朝著自己的大志向而前进，继续阻挡战争的爆发。正在两人思考下一步去哪里的时候，徐闻柱想起了亡夫曾提到两人无缘的孩子「桃子」。



闻柱来到放置孩子骨灰的庙里，果然里面有著亡夫留下的秘密随身碟与字条，表示他已发现自己的母亲就是军火游说商Stella Young，也想要对大众揭开这个真相并且退出选举，阻止战争发生，同时也想告诉闻柱他有一个九岁大的儿子。徐闻柱拿著婆婆利用公司阿苏海运中收付款项，加上美国国防部长的反叛，将北韩与美国的武器销售至第三国伊迪沙，使其威胁美国开战，军火商从中获得庞大利益。



徐闻柱与白山湖兵分二路，婆婆Stella Young挟持助理美智而要求以9岁的恩成来交换，以得到所有峻翼遗产的继承，另外也必须尽快通知韩国总统真相，让其转告美国总统避免发动战争。於是徐闻柱跑向了婆婆，白山湖则先安置了姜汉南母子后，前往总统府争取与总统秘密对话。



而峻翼的检察官弟弟峻常（吴正世饰）知道了母亲的阴谋并杀害了哥哥，虽然母亲说一切都是为了他，但最终他发现了母亲是间谍的事实，决定大义灭亲逮捕母亲。徐闻柱被挟持到一艘大船上，除了伊迪沙可以发动潜舰上的核弹， Stella Young也留有一手，有著同样的发射密码与装置，发射后也可以嫁祸在伊迪沙国王头上，并且若Stella受生命威胁时，也会有另一个死亡开关自动启动。



Stella选择自我了断，死亡开关装置也启动了，先是与伊迪沙国王通话而解除了核弹的发射，但白山湖所站的位置，则是与徐闻柱在火车上所遇到的一样是压力释放型炸弹，白山湖把自己锁在控制室中，徐闻柱虽不愿离开，最后还是依照白山湖的意思前往疏散船上所有人，并且白山湖要她不再回头，要看著她的背影搭上逃生艇离开现场。最后控制室仍发生爆炸，但白山湖则不知去向，事后也没有在附近打捞到他的尸体，生死未卜行踪成谜。



徐闻柱因父亲被指称为间谍后退出政党，也向世人承认自己与白山湖的关系，后来更前往美国出任特使，协调北韩与伊迪沙的潜舰拆解企划，而现任总统希望徐闻柱参选下一任总统并给予全力支持，即使徐闻柱表达自己仍相当心碎，但正因为这一点，让大家更能感受到她对於南北韩和平的迫切性，最后她仍宣布参选。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻