【韩网热门】金宇彬X秀智新剧《许愿吧，精灵》开播口碑分歧：超好看通宵追完 vs. 肉麻尴尬中途弃剧

以神灯精灵为题材的奇幻剧《许愿吧，精灵》昨日通过Netflix全集上线，立即引起网友热烈讨论！

《许愿吧，精灵》剧情讲述沉睡千年的神灯「伊布利斯」精灵与缺乏情感的人类「奇嘉盈」相遇，围绕三个愿望展开故事。 由金宇彬、秀智、安恩真、鲁常泫主演，《鬼怪》《黑暗荣耀》编剧金银淑创作剧本，导演则由《鸡不可失》《浪漫的体质》李炳宪和《黑暗荣耀》安吉镐担任。



韩国网友评论：

1. 全部看完了，第3集之后开始非常好看

2. 一开始有点无聊，因为秀智太美所以忍著看了，不小心就追了通宵... 有趣又感动

3. 好看kk看周围人的反应，好像不会出现严重的两极评价

4. 非常好看！虽然有点B级片的感觉，但故事挺扎实的kkk欣赏秀智的美貌很享受，演员们演技也都很好

5. 我觉得还可以，就是可以轻松看的浪漫喜剧

6. 本来不喜欢奇幻剧，所以没期待，但听说秀智演反社会人格就看了，结果蛮有趣的

7. 有点B级感性，蛮好看的。 最近不想看太严肃的题材，反正都是已经知道的内容，这种方式也蛮新鲜



8. 现在正在看，可能是我期待太高了ᅮ

9. 第一集看不下去，中途放弃了

10. 真的怀疑是不是《黑暗荣耀》编剧写的... 太挑类型了ᅲᅲ 有点名不符实

11. 不喜欢，太肉麻尴尬，受不了

12. 演技太差成了大障碍ᅮ 剧本也很无趣

13. 但我觉得演技不错，就是导演手法有点怪怪的

14. 安恩真和秀智的朋友演得很好，秀智真的太美了。 金宇彬就是《继承者们》崔英道



15. 感觉金银淑的灵感已经枯竭了ᅲᅲ

16. 如果去掉奇怪的画蛇添足和精灵手下的冗长台词，就蛮好看的

17. 马上刷完了，称不上佳作，但很适合消磨时间

18. 撑过前半段就非常好看ᅮᅮ 金银淑果然不是随便能叫的

