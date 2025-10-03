Red Velvet成員Wendy首度個人SOLO在台開唱！列舉無緣的台灣美食清單許願再來台！

團體Red Velvet的成員Wendy於10月3日晚間在新北市工商展覽館舉辦個人首度世界巡演《2025 WENDY 1st WORLD TOUR IN TAIPEI》的首場演出，她相當感謝粉絲們願意在中秋連假的第一天就趕來現場看她演出。

Wendy穿著一襲紅色短洋裝現身，俏麗短髮造型驚豔全場，一連三首歌曲《Fireproof》、《Hate²》、《Queen Of The Party》展現她的穩定唱功，也令全場氣氛超high。Wendy也相當有誠意，準備了一長串的中文問候詞送給現場粉絲們，「我是Wendy，我很想你們，你們呢？很久沒見到台北的大家，謝謝你們一直支持我，今天可以期待你們的熱情嗎？」雖然最後一句稍有一點卡關，但是瑕不掩瑜，漸入佳境，也獲得全場粉絲們的鼓勵。



Wendy透露今日粉絲進場時所播放的音樂，也都是由她親自挑選的，而她的休息室也就在場地的正後方，當她看著粉絲們進場時隨著音樂節奏自由舞動，讓Wendy心中也興奮了起來，在休息室中一邊吃著零食，一邊跟著大家一起舞動。雖然Wendy行程緊湊，遺憾還沒有造訪台北101以及夜市，細數沒吃到的大腸麵線、小籠包、燒賣以及當紅的甜甜圈等，讓她大喊「那我要再來台北！」引發全場粉絲尖叫。



Wendy表示自己一直希望能夠以現場Live Band的樂隊型態搭配演出，今日也算是圓夢了，Wendy在最終安可時帶來了《Best Friend》、《The Road》等歌曲，並邀全場合唱《Existential Crisis》，世界巡迴的首場演出便在漫天彩帶中畫下句點。她也特別感謝全場的粉絲們不離不棄的支持，選擇台北場作為世巡的第一站真的是選對了，也讓她留下難忘的回憶。



