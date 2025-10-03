「讓人不舒服就成功了」？KINO推出新歌〈夜店性菸〉，MV還看色情片挨酸：韓男人生？

PENTAGON忙內KINO 2023年自立門戶並專注solo演出、盡情創作，然而上月底發行的新歌〈CLUB SEX CIGARETTES〉，昨（2）日突然掀起討論。

KINO 上月26日公開了全新迷你專輯《EVERYBODY’S GUILTY, BUT NO ONE’S TO BLAME》先行曲〈CLUB SEX CIGARETTES〉，歌詞明白地寫道「喜歡夜店、性愛和菸，討厭工作」，MV裡很明顯在挑戰職場。據官方說明，這首歌隱喻了人類在被壓迫的社會中，本能地渴望的自由和解放，歌曲公開時就有人稱KINO動了愛豆不該動了三大禁忌，即夜店、性愛和菸。



昨這首歌曲在Theqoo論壇引發激烈討論，留言蓋了超過600則。主因是MV大膽呈現KINO邊看色情片邊狼吞虎嚥吃披薩，有人懷疑公司怎麼會推出這樣的作品，但由於KINO是自己開公司的，加上KINO在發行時公開過創作理念，直指親自發想，Theqoo網友大酸特酸，說他自己開公司「那也擋不住」。



펜타곤 키노 신곡 Club Sex Cigarettes 뮤직비디오에 야동 보는 장면 나옴 pic.twitter.com/cOhH0MXXCS — 맛터 (@masterofblt) September 30, 2025

原PO貼出的〈CLUB SEX CIGARETTES〉創作理念，KINO提及自己創立公司後，非常討厭自己為了商業往來而強顏歡笑，而憤怒的時候終究會本能地找尋刺激性的東西，他為了將那種情感最大化，加了刺激性了詞彙，說明CLUB SEX CIGARETTES就像自己向古板的人發出的不屑語氣。他表示自己一直在想他人會喜歡什麼，想傳達「沒必要得到所有人的喜愛，即便不符合框架，身邊有愛我的人就夠了」，所以加入了狼吞虎嚥看色情片的場面，「如果讓人感到不舒服，那就成功了」。

Theqoo網友紛紛表示看過創作理念更反感了，留言包括「『如果有不愉快的感受，那就成功了』這句話感覺工作很隨便」、「『如果有不愉快的感受，那就成功了』ㅋㅋㅋㅋ好無言」、「真實的我=看色情片的我」、「中二病嗎？」、「那個……一般這叫藝術病」、「中二病來得太晚了，現在公司也是他一個人在做，也沒有人攔，哎呀」……等等。

而YouTube底下批評留言越來越多……

「一個第一次玩嘻哈的屁孩，啥都不懂，歌詞裡就亂寫我的女人！性愛！毒品！夜店！啊，好像喝了點外國水的樣子ㅋㅋㅋ」

「概括了韓男們的生活嗎？有意思」

「女愛豆很容易被厭女攻擊，說害怕走夜路、帶偷拍探測卡都被罵，男愛豆卻以CLUB SEX CIGARETTES為主題，還在MV加了看色情片的畫面，應該不會被罵吧。夜店發生多少次藥物性侵事件，本人所在的演藝圈也因Burning Sun鬧得沸沸揚揚，女性粉絲多的人能推出CLUB SEX CIGARETTES這樣的組合真了不起」

「韓國依然有很多女人因為偷拍失去生命，公眾人物竟然把這個當作了MV題材ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」

「女生們甚至會因為偷拍而自殺，男生們都不知道還當作MV題材對嗎ㅋㅋㅋ，KINO都不知道是誰就很討厭」

「好低級」

「大叔，打起精神ㅋㅋ」

「裝作違反禁忌的樣子……裝作是不怕審查的藝人……裝作無理的樣子……」

「在偷拍橫行街頭、連處罰都做不好的韓國，竟然把觀看色情片的場面明目張膽地放進了MV裡……ㅋㅋㅋㅋ，男愛豆的消費者大部分是女性，沒有想過會引發消費者的不適感嗎？因為唱得不好，才會出這種水準的歌吧？」

