【K社韓國小百科】韓國40代死亡首因從癌症轉輕生，整體比例達OECD平均2.4倍！專家：中年經濟壓力不容忽視

根據韓國統計廳，2024年共有14,872人選擇結束自己的生命，比前一年增加6.4%，為2011年以來的最高水平。 以每10萬人口計算，自殺率達到29.1人，為韓國歷史上第4高。

疫情後自殺率反彈

以年齡層來看，從10多歲到40多歲，自殺均為死亡原因的第1位。 其中，10多歲和20多歲的死因有一半左右（48.2%和54%）來自自殺。 值得注意的是，在40多歲的區間，自殺首次超越癌症成為主要死亡原因。 專家指出，40代屬於核心經濟活動世代，與容易受到名人影響的年輕族群不同，經濟不景氣的影響可能佔據更大比重。



從時間跨度來看，自殺率在2011年達到高峰後有所下降，2018年與2019年因名人輕生而反覆波動，最近兩年則再度上升。

自殺死亡率（每10萬人中自殺人數）為29.1人，比上一年增加了6.6%（1.8人），平均每天有40.6人自殺。 用於國際比較的年齡標準化自殺率為26.2人，為經濟合作暨發展組織（OECD）平均值10.8人的2.4倍，仍居會員國首位。 從性別來看，男性自殺率是女性的2.5倍，分別為每10萬人中41.8人和16.6人，較前一年各增加3.5人和0.2人。



癌症仍是第一大死因

不過，若從整體來看，去年韓國死亡原因的首位仍是癌症，佔比24.8%，相當於每4人中就有1人因癌症死亡，死亡率最高的依次為肺癌、肝癌、大腸癌、胰腺癌、胃癌等。 第二大死因是心臟病，其後依次是肺炎、腦血管疾病、自殺、阿茲海默症、糖尿病、高血壓等。 其中，癌症、心臟病和肺炎這三大死因佔所有死亡人數的42.6%。

由於人口老化，80歲以上死亡人數佔比達54.1%。 按年齡層分析，50多歲自殺人數最多，達3,151人（佔21.2%）; 若以自殺率計算，則是80歲以上最高，為每10萬人中78.6人。



政府積極部署預防策略

專家分析認為， 2024年自殺率上升可能是多種因素共同作用的結果，包括處於人生轉型期的中老年人經常遇到的失業、退休、債務、離婚等問題，名人自殺事件及相關刺激性報導，以及地方在精神健康與自殺防治人力上的不足等。

此外，過去亞洲金融風暴、東日本大地震等重大事件均出現過2~3年後自殺率急增的情況，因此新冠疫情帶來的影響也不容忽視。 （圖為亞洲金融風暴後韓國自殺率趨勢）



針對此情況，韓國政府已於去年9月公布《2025國家自殺預防戰略》，具體提出預防自殺政策的中長期方向及各領域任務，並設立跨部門自殺預防對策推進本部，加強對高危機群體的支援和緊急干預，並透過人工智慧（AI）實時分析自殺諮詢電話，監測並阻斷引發自殺的資訊。



