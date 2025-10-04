官方急撤IVE商標權訴訟！公司Starship鞠躬道歉說明：「代理人未經同意擅自行動」

經紀公司 Starship 娛樂公開了與旗下女團 IVE 相關的商標權訴訟始末。

2日，經紀公司 Starship 娛樂透過官方SNS表示：「此案件是代理人在未經本公司事前協議的情況下獨自推進的。我們在得知後立即檢視程序合法性，並迅速撤回訴訟案。」

公司強調：「Starship不僅重視藝人的權益保護，也尊重那些長期以來誠實經營的業者之權利與努力。我們將細心管理，避免此類事件再度發生，並盡力防止讓藝人與粉絲們產生不必要的誤會。」

先前在9月30日，皮革工坊 IVE Leather Goods 的設計師曾透過SNS主張，收到了來自Starship的商標註冊取消審判通知書。當時業者訴苦：「這是繼承父母經營精神的工坊品牌，即便目前暫時停業，我也必須守護它。」也補充說明：「自2015年開始營業，2019年完成商業登記，而IVE出道是在2021年。」、「即便有與公共機構合作過的展覽、協業經歷，卻仍被提起這樣的審判，理由到底是什麼呢？」、「我認為這次事件也可能發生在其他持有『IVE』商標的人身上，所以會以公益的立場分享進展狀況。」



