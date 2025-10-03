《我的青春》迎來心動轉折！宋仲基千瑀嬉雪中互許未來，李宙明徐志焄上演心跳直球告白

Viu Original原創愛情韓劇《我的青春》劇情進入高潮，角色之間的情感線迎來重要轉折。

上周劇情裡，鮮於海（宋仲基 飾）不希望成濟妍（千瑀嬉/千玗嬉 飾）將來因為自己難過，選擇壓抑內心情感、狠心地推開她，成濟妍十分受傷，讓觀眾為兩人的別離感到惋惜。 另一方面，毛泰琳（李宙明 飾）與金錫柱（徐志焄 飾）澤在爭吵與誤解中逐漸意識到彼此的心意，關係悄然發生變化。

最新劇照中，徐志焄難得露出悲傷神情，李宙明輕拍他的肩膀表達安慰，展現出日漸親近的氛圍。 另一張劇照中，李宙明大步走向徐志焄，彷彿隨時都要吻上去，徐志焄則對這突如其來的直球攻勢感到慌張，似乎即將迎來意想不到的浪漫瞬間。



同時，鮮於海與成濟妍的感情也有了新的發展。 公開的照片裡，千瑀嬉依偎在宋仲基肩頭、深情擁抱，還展開了甜蜜的居家約會。 宋仲基趁千瑀嬉熟睡時，靜靜讀著她留下的信件，眼神裡交織著愛意與複雜情感，令觀眾對兩人的未來更加期待。



此外，兩人在雪中微笑相視、十指緊扣的畫面，也讓人感受到戰勝考驗後更加堅定的愛情。 預告片中，宋仲基突然發病，千瑀嬉一句「不管以後會發生什麼事，都一起面對吧」，更是即將為到來的劇情埋下伏筆。



製作組透露，將於3日播出的第9、10集裡，毛泰琳與金錫柱的關係將迎來決定性的轉折點，鮮於海為了不再錯過成濟妍，許下了關於幸福未來的約定，帶來傷感的心動，令人期待他們將如何突破難關，守護彼此的愛情。



《我的青春》每週五更新2集，香港觀眾可在Viu同步追看！



