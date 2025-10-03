【圖＋影片】MEOVV 成員 Anna 飛巴黎參加時裝週！機場穿搭獲讚：女神降臨
廣告
【圖＋影片】MEOVV 成員 Anna 飛巴黎參加時裝週！機場穿搭獲讚：女神降臨

【圖＋影片】MEOVV 成員 Anna 飛巴黎參加時裝週！機場穿搭獲讚：女神降臨

明星   2025年10月3日   星期五15:54   Yuan  

今日（3日）上午，MEOVV 成員 Anna 從仁川國際機場出發飛往法國巴黎，參加巴黎時裝週活動。

Anna 身穿深藍色波紋外套搭配蕾絲拼接長裙，還綁了高馬尾，這身穿搭也立即引發熱烈討論，網友：「女神好美」、「 Anna 真的好漂亮」、「期待時裝週的造型」、「女神降臨」等等。
MEOVV Anna（圖源：TVDaily）MEOVV Anna（圖源：TVDaily）MEOVV Anna（圖源：TVDaily）MEOVV Anna（圖源：TVDaily）MEOVV Anna（圖源：TVDaily）

另外，THE BLACK LABEL 宣佈 MEOVV 將在14日以數位單曲《BURNING UP》回歸。公開的預告中以2000年代初期使用的功能手機形象和8位聲音、象徵 MEOVV 的貓伸懶腰的動作等，強調 Y2K 的氛圍。MEOVV 在今年5月發行首張 EP《MY EYES OPEN VVIDE》，以雙主打歌〈HANDS UP〉和〈DROP TOP〉展開活躍的活動，時隔5個月回歸將展現怎樣的全新面貌？令人期待！
（圖源：THE BLACK LABEL）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 【圖＋影片】MEOVV 成員 Anna 飛巴黎參加時裝週！機場穿搭獲讚：女神降臨
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手