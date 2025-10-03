《我的青春》迎来心动转折！宋仲基千瑀嬉雪中互许未来，李宙明徐志焄上演心跳直球告白

Viu Original原创爱情韩剧《我的青春》剧情进入高潮，角色之间的情感线迎来重要转折。

上周剧情里，鲜於海（宋仲基 饰）不希望成济妍（千瑀嬉/千玗嬉 饰）将来因为自己难过，选择压抑内心情感、狠心地推开她，成济妍十分受伤，让观众为两人的别离感到惋惜。 另一方面，毛泰琳（李宙明 饰）与金锡柱（徐志焄 饰）泽在争吵与误解中逐渐意识到彼此的心意，关系悄然发生变化。

最新剧照中，徐志焄难得露出悲伤神情，李宙明轻拍他的肩膀表达安慰，展现出日渐亲近的氛围。 另一张剧照中，李宙明大步走向徐志焄，彷佛随时都要吻上去，徐志焄则对这突如其来的直球攻势感到慌张，似乎即将迎来意想不到的浪漫瞬间。



同时，鲜於海与成济妍的感情也有了新的发展。 公开的照片里，千瑀嬉依偎在宋仲基肩头、深情拥抱，还展开了甜蜜的居家约会。 宋仲基趁千瑀嬉熟睡时，静静读著她留下的信件，眼神里交织著爱意与复杂情感，令观众对两人的未来更加期待。



此外，两人在雪中微笑相视、十指紧扣的画面，也让人感受到战胜考验后更加坚定的爱情。 预告片中，宋仲基突然发病，千瑀嬉一句「不管以后会发生什么事，都一起面对吧」，更是即将为到来的剧情埋下伏笔。



制作组透露，将於3日播出的第9、10集里，毛泰琳与金锡柱的关系将迎来决定性的转折点，鲜於海为了不再错过成济妍，许下了关於幸福未来的约定，带来伤感的心动，令人期待他们将如何突破难关，守护彼此的爱情。



《我的青春》每周五更新2集，香港观众可在Viu同步追看！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻