現實兄妹又來了！IU穿「李燦赫印花T恤」，AKMU反應大不同：燦赫「大方自信秀出來」 vs. 秀賢「公主別穿醜衣服」

歌手IU近日通過個人IG分享多張近況照片，寫道「再見，夏天」。其中一張自拍照裡，IU素顏長髮穿著印有李燦赫照片的T恤，看起來是平日裡的私人穿搭，意外引起AKMU樂童音樂家兄妹兩人的激烈「對戰」XD

李燦赫在IU的PO文下留言「笑哭emoji」，並欣喜地將這張照片轉PO到自己的IG限時動態，酷酷的寫道：「不藏信！（숨말당，意指不要隱藏、要大方自信地秀出來）」還PO出一張自己穿著黑色同款T恤的照片，顯得頗為得意自豪。



妹妹李秀賢則在IU照片下留言：「公主大人，請您只穿漂亮的衣服ㅠㅠ」語氣裡滿是撒嬌和小小的嫌棄XD





那件T恤確實是李燦赫的官方周邊商品，今年7月到8月的個人展覽《靈感之泉》現場有售，3萬8千韓元一件，畫面是他2022年在汝矣島街頭拍的影片《早安，首爾》。



網友都被這三人的互動逗笑：「公主大人kkk完全懂秀賢阻攔的心情」「怎麼會有這樣的週邊商品？」「秀賢好像受到刺激了kkk」「秀賢好可愛」「如果我追的漂亮姐姐穿了我親兄弟的衣服，我的反應大概也是這樣kkk」「IU明明有張仙女臉，卻毫不在意地穿著燦赫的T恤，真的好好笑kk」「傻眼，那個團的成員互相不和嗎？」「好喜歡這三個人kkk」

IU和AKMU之前也多次出現有趣的互動。2021年，AKMU發行專輯《NEXT EPISODE》，收錄了與IU合作的主打歌《NAKKA》。出演IU網綜《IU的Palette》時，李燦赫表示《NAKKA》這首歌要邊跳邊唱才行，並現場示範從椅子上跳下來，結果不慎滑倒。IU立即驚訝擔心地去攙扶他，一臉擔心，秀賢則坐在椅子上一動不動，甚至對著哥哥大笑出聲XD



IU急忙幫燦赫解圍，請大家裝作不知道。然而，事後還是將這一段PO到限時動態，寫道：「抱歉把這個選為預告，我是個壞姊姊...」



更早的2014年，AKMU舉辦音樂會時邀請IU當嘉賓，燦赫寫了一首歌曲《Fried Egg's Dream》送給她，IU也現場演唱。怎料雙方都認為這首歌屬於對方，所以歌曲被「雪藏」多年，直到2021年聊起來才解開誤會，並於2023年收錄進AKMU第四張單曲專輯《Love Lee》。



▽燦赫依照秀賢的指示，全程為她加油打氣XD



此外，AKMU今年8月剛剛結束為期9場的單獨演唱會《2025 AKMU STANDING CONCERT》，將於本月18日出演GMF音樂節（Grand Mint Festival）再次與歌迷見面。



IU今年5月發行第三張翻唱迷你專輯《花書籤3》，在昨日開幕的「首爾電視劇大賞2025」憑藉《苦盡柑來遇見你》摘下視后「K-Drama部門最佳女演員獎」，同時以歌手和演員身份積極活動。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞