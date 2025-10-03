《首爾電視劇大賞2025》得獎名單：IU&朱智勛封視后&視帝！獲獎熱淚盈眶，擁抱劇中母親廉惠蘭～

迎來第20屆的《首爾電視劇大賞2025》頒獎典禮於盛況下圓滿落幕，由 Netflix《苦盡柑來遇見你》IU 和 Netflix《外傷重症中心》朱智勛奪下演技大獎。

昨晚（2日）頒獎典禮在汝矣島KBS大廳舉行，由喜劇演員張度妍與演員玉澤演共同主持。當天，IU、朱智勛、金敏荷、坂口健太郎...等9位榮獲大獎的國際明星，以及奪下國際競賽部門導演獎的羅知玄（나지현）、Umut Aral（烏穆特·阿拉爾）導演等人登上舞台。（【多圖】當晚眾星雲集的紅毯照）



K-Drama部門最佳女演員獎由在《苦盡柑來遇見你》中展現精湛演技的IU奪得。IU 與頒獎人廉惠蘭溫暖擁抱後發表感言。廉惠蘭動情說：「比起我自己得獎，IU得獎更讓我高興，能頒給她真的太好了。」在《苦盡》中，IU一人分飾吳愛順與其女兒梁金明兩角，展現實力演技；而廉惠蘭則飾演吳愛順的母親全光禮。



IU 發表感言致謝：「感謝林恦賰作家、金元錫導演，以及所有工作人員。能與金容琳、羅文姬老師，廉惠蘭前輩等優秀演員合作，倍感榮幸。《苦盡柑來遇見你》對我來說是極大的自豪與榮耀。」



朱智勛憑藉《外傷重症中心》奪得K-Drama部門最佳男演員獎，他表示：「衷心感謝現實中仍在搶救生命的重症外傷中心醫護人員。劇中我努力將動作、幽默與真摯情感融入角色。也特別感謝在艱難環境下依然扛起作品的導演李度潤。」



而當天的大賞最高榮譽「金鳥獎」則頒給導演班·史提勒（Ben Stiller）。因行程無法出席的他透過影片致謝：「能在誕生出眾多傑作、長期啟發我的韓國受到肯定，是無比榮耀。我向那些創作出兼具人性與美學的動人故事的製作者致敬。」



由全球韓流粉絲投票選出的亞洲明星獎得主，包括日本的坂口健太郎、泰國的Film Rachanun Mahawan、菲律賓的Daniel Padilla、馬來西亞的Anna Jobling，皆登台發表感言。其中坂口健太郎在與張度妍的訪談中，憑藉獨特的默契帶動現場氛圍。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞