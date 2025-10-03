泫雅因爲變胖又傳出懷孕傳聞！經紀公司再次表明正式立場：懷孕不是事實！
明星   2025年10月3日   星期五14:54   Yuan  

（封面圖源：IG@hyunah_aa、TVDaily）

日前，泫雅爲了參加1日在新加坡舉行的《Token of Love Music Festival》演出，與丈夫龍俊亨現身仁川國際機場。

身穿黑色無袖、灰色外套搭配白褲子的泫雅緊緊握著龍俊亨的手，熱情地向記者們打招呼。但是泫雅看起來比以前圓潤一點，部分人以此爲依據再次提出懷孕說。
龍俊亨、泫雅（圖源：TVDaily）龍俊亨、泫雅（圖源：TVDaily）

（＊更多照片：
婚後幸福肥！泫雅♥龍俊亨手牽手現身機場，網：「新婚生活好像很幸福、原來泫雅也會長胖啊」

對此，經紀公司 AT AREA 就泫雅懷孕的傳聞表示：「不是事實！」泫雅從結婚前開始就一直被類似的謠言所困擾，去年結婚3個月前傳出婚前懷孕的傳聞，今年7月在 IG 上傳嬰兒鞋甜點的照片，再次引發懷孕疑惑。
泫雅（圖源：TVDaily）

在2日晚上，泫雅在 IG 上傳演出幕後花絮照片，除了和丈夫龍俊亨的接吻照外，有一張是手指罵人的照片，立即在網友之間引起爭論。有網友認為：「這只是像泫雅一樣坦率自由的表達」、「婚後也毫無修飾地展現給粉絲們」，也有網友指責：「作爲公眾人物有點輕率」、「擔心年紀小的粉絲跟著做」。
（圖源：IG@hyunah_aa）（圖源：IG@hyunah_aa）

泫雅過去出演 YouTube 節目《龍塔羅》曾親自講述自己變胖的原因，她說：「好像是因爲幸福才胖的，因爲健康原因也要增肥，所以增肥了，但是跳舞的時候身體很重，所以又開始減肥了。」真的是之前太瘦了啊 QQ
（圖源：IG@hyunah_aa）

