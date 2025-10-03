现实兄妹又来了！IU穿「李灿赫印花T恤」，AKMU反应大不同：灿赫「大方自信秀出来」 vs. 秀贤「公主别穿丑衣服」

歌手IU近日通过个人IG分享多张近况照片，写道「再见，夏天」。其中一张自拍照里，IU素颜长发穿著印有李灿赫照片的T恤，看起来是平日里的私人穿搭，意外引起AKMU乐童音乐家兄妹两人的激烈「对战」XD

李灿赫在IU的PO文下留言「笑哭emoji」，并欣喜地将这张照片转PO到自己的IG限时动态，酷酷的写道：「不藏信！（숨말당，意指不要隐藏、要大方自信地秀出来）」还PO出一张自己穿著黑色同款T恤的照片，显得颇为得意自豪。



妹妹李秀贤则在IU照片下留言：「公主大人，请您只穿漂亮的衣服ㅠㅠ」语气里满是撒娇和小小的嫌弃XD





那件T恤确实是李灿赫的官方周边商品，今年7月到8月的个人展览《灵感之泉》现场有售，3万8千韩元一件，画面是他2022年在汝矣岛街头拍的影片《早安，首尔》。



网友都被这三人的互动逗笑：「公主大人kkk完全懂秀贤阻拦的心情」「怎么会有这样的周边商品？」「秀贤好像受到刺激了kkk」「秀贤好可爱」「如果我追的漂亮姐姐穿了我亲兄弟的衣服，我的反应大概也是这样kkk」「IU明明有张仙女脸，却毫不在意地穿著灿赫的T恤，真的好好笑kk」「傻眼，那个团的成员互相不和吗？」「好喜欢这三个人kkk」

IU和AKMU之前也多次出现有趣的互动。2021年，AKMU发行专辑《NEXT EPISODE》，收录了与IU合作的主打歌《NAKKA》。出演IU网综《IU的Palette》时，李灿赫表示《NAKKA》这首歌要边跳边唱才行，并现场示范从椅子上跳下来，结果不慎滑倒。IU立即惊讶担心地去搀扶他，一脸担心，秀贤则坐在椅子上一动不动，甚至对著哥哥大笑出声XD



IU急忙帮灿赫解围，请大家装作不知道。然而，事后还是将这一段PO到限时动态，写道：「抱歉把这个选为预告，我是个坏姊姊...」



更早的2014年，AKMU举办音乐会时邀请IU当嘉宾，灿赫写了一首歌曲《Fried Egg's Dream》送给她，IU也现场演唱。怎料双方都认为这首歌属於对方，所以歌曲被「雪藏」多年，直到2021年聊起来才解开误会，并於2023年收录进AKMU第四张单曲专辑《Love Lee》。



▽灿赫依照秀贤的指示，全程为她加油打气XD



此外，AKMU今年8月刚刚结束为期9场的单独演唱会《2025 AKMU STANDING CONCERT》，将於本月18日出演GMF音乐节（Grand Mint Festival）再次与歌迷见面。



IU今年5月发行第三张翻唱迷你专辑《花书签3》，在昨日开幕的「首尔电视剧大赏2025」凭藉《苦尽柑来遇见你》摘下视后「K-Drama部门最佳女演员奖」，同时以歌手和演员身份积极活动。



