Jessica (鄭秀妍) 聖誕返港與樂隊共演Star to Star粉絲演唱會

女神Jessica（鄭秀妍）宣布, 將於2025年12月14日晚6時在香港AXA安盛創夢館 (位於西沙Go Park) 舉辦《JESSICA A CHRISTMAS Star2Star SPECIAL IN HONG KONG》粉絲演唱會, 本次演出以「Star To Star」為主題，寓意Jessica與粉絲如星星般相互照耀的雙向奔赴。這次粉絲演唱會最大的特色是以現場樂隊編制、聖誕主題曲目、親密互動環節，旨在為香港Golden Stars帶來一場專為聖誕節量身打造的驚喜。

Jessica持續透過音樂與粉絲交流, 於2022年Jessica參加了中國芒果TV節目《乘風破浪第三季》，在節目中展現了更加成熟的舞台魅力, 並獲得了廣泛關注。節目中她被形容為「『導師』等級的Jessica」，憑藉著頂級女團的經驗, 不僅能很好消化自己的部分, 更自然而然地成為其他姊姊們的歌唱與舞蹈小老師。



Jessica對香港並不陌生, 過去多次來港活動已積累深厚粉絲基礎。繼去年來港舉辦粉絲見面會，此次選擇在聖誕期間以現場樂隊形式回歸, 進一步展現她對香港Golden Stars的重視。



此次粉絲演唱會設計了多層次的互動環節，讓不同票區的觀眾均有機會通過抽選參與其中：

· VIP區（HKD $1,688）：可抽選參與1:20團體合照、Sound Check（音響彩排觀賞）、簽名海報及簽名拍立得

· Zone A（HKD $1,288）：可抽選團體合照、Sound Check及簽名海報

· Zone B（HKD $888）：可抽選團體合照與Sound Check機會



粉絲演唱會票務分兩階段銷售：優先發售於2025年10月10日中午12時透過OFFGRID平台進行；

公開發售則於2025年10月28日中午12時透過KKTix啟動。對香港Golden Stars而言,這場演唱會不僅是聖誕佳節的暖心禮物，正如粉絲演唱會主題「Star to Star」所寓意的那樣, 這將是一場星星相惜的雙向奔赴。



【演唱會資訊】

節目名稱：JESSICA A CHRISTMAS Star2Star SPECIAL IN HONG KONG

演出日期：2025年12月14日（星期日）

演出時間：晚上6時

演出地點：AXA安盛創夢館（西沙Go Park）

票價：VIP區 HKD $1,688 / Zone A HKD $1,288 / Zone B HKD $888

購票平台：

· 優先發售：OFFGRID（2025年10月10日中午12時起）

https://www.offgrid.day/Jessica-Star2Star-Christmas-Live-Band-2025

· 公開發售：KKTix（2025年10月28日中午12時起）

https://tix-get-go.kktix.cc/events/jessicastar2starachristmasspecial2025

