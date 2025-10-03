[微雷]《徵人啟弒》科技發達導致中年失業危機！為挽回美滿家庭讓李秉憲不擇手段〜

[微雷]由《分手的決心》名導朴贊郁執導的新作改編自美國小說《斧頭》，劇情描述為造紙公司服務25年的班長柳萬洙（李秉憲飾）與組員們遭到解僱，遲遲找不到下一份正式工作的他，決定想辦法清除可能對他造成威脅的面試者們，爭取面試成功的機會。劇中包含許多演技派演員，劇情相當耐人尋味。

片中的柳萬洙，從自信滿滿承諾妻子「3個月內一定找到新工作」，這一等卻等到失業13個月，終於得到了一個面試機會，讓他說什麼也要爭取到手。此時反觀萬洙的太太（孫藝真飾），卻是片中最為理性的角色，面對丈夫的失業她並未埋怨，甚至隱藏好自己的情緒，減去了家庭中不必要的支出，也規劃了換房換車，自己更外出兼職打工，全心支持老公面試成功。



柳萬洙為了得到職位，並非消極等待而是用了相當特別的方式得到所有潛在競爭者的資訊，選出條件優於自己的三人，想讓他們永遠無法參加面試。其中有兩位的處境其實與萬洙大同小異，熱愛自己投入了大半青春的造紙工作，萬洙雖想除掉他們，但內心其實充滿認同感，於是萬洙只好無時無刻催眠著自己「我也是別無選擇」，才能夠狠下心來執行自己的計畫。



父母親的行為對孩子們也造成非常大的影響，為了再度擁有和樂的家庭，萬洙默默用自己的方式努力，家中唯一不變的高額開銷，便是小女兒的大提琴課程，由於音樂老師表示「她是天才」，但父母親卻從來沒有聽過她的表現。直到本片結尾，她才帶著兩隻狗狗進房間擔任她的聽眾，優美的琴聲讓母親覺得一切辛苦都值得，但其實天才小女兒眼中真正的家人，僅有那兩隻狗狗而已。而小女兒僅會複誦別人的語句這個設定，帶出片尾她的最後一句台詞，表達了她知道父親所做的一切。



片中也有許多有趣的畫面，譬如公司大裁員之後還安排大家進行團體心靈課程，催眠自己「失業不是我的錯」，可笑的是旁人其實完全無法體會失業者所背負的壓力。而在案發現場，萬洙刻意調高音響的音量，卻造成在場三人扯著喉嚨大喊並且內容相當逗趣的對話。萬洙不慎遭毒蛇咬傷時，身為女演員的廉蕙蘭卻用電視劇中常見的錯誤知識來為他吸出毒血。萬洙從頭到尾都帶著一顆爛牙生活，不時讓他痛到摀住臉頰，他不前往牙科處理，卻是自己拿著鉗子粗暴的從口中拔掉，血流如注，一是因為他對於太太在帥氣牙醫師的牙科兼職而感到不滿，同時意味著他一連串的行為是如此荒腔走板。



片中廉蕙蘭大喊全片最重點金句：「重點不是你失業，而是你如何看待失業這件事！」而現今AI科技自動化發達，越來越多人即將面臨失業。片中特別選擇造紙業，也因目前環保意識抬頭以及無紙化的推動，成為夕陽產業之一，片尾更有大量以機器伐木的鏡頭，以及載滿木材的卡車，也是導演希望表達環保相關的訊息。在全家人都知道萬洙的作為後，他是否仍能夠順利就職而再度找回家庭的幸福？《徵人啟弒》將於10月9日全台正式上映。



