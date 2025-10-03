台灣粉絲ARMY有福啦！麥當勞推出BTS公仔盲盒，10月8日起全台開賣～

台灣的麥當勞官方宣布與人氣男團 BTS 防彈少年團合作！！他們將推出全新的「TinyTAN盲盒」系列共7款，每一套內容都包含可愛成員公仔和小卡，消息一出令粉絲們相當激動～。

「TinyTAN盲盒」預計在10月8日上午10:30起在全台麥當勞門市開賣。消費者只需要購買任一超值全餐，並加價129元，即可獲得1個盲盒，每份超值全餐限加購1個。每人單筆消費最多可購買4個盲盒，限量售完為止。





此次活動是以BTS七位成員為原型而創造出來的可愛角色，每個角色都展現出成員們的獨特性格，以「魔法之門」（Magic Door）為設定，讓角色穿越現實與幻想的界限，展開奇幻旅程。每款公仔也是活動限定，穿著融入麥當勞元素的特別版服裝，活潑可愛又值得收藏。此外，每個盲盒都附有雙面人物小卡，可以掃描包裝上的QR Code，進入「TinyTAN」數位世界，觀看角色的演出，體驗有趣的互動。





這次與「TinyTAN」的合作，估計讓麥當勞再掀起一波搶購潮，喜歡蒐集公仔的粉絲們，千萬不能錯過！



【麥當勞 X BTS「TinyTAN盲盒」限定公仔】開賣資訊：

時間：10月8日（三）上午10:30起，限量售完為止

款式：全套7款角色（包含RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook) 同步開賣。



地點：全台麥當勞餐廳指定櫃檯。（不含得來速、歡樂送、合作外送平台、自助點餐機、手機點餐，部分餐廳未販售）

購買辦法：買任一超值全餐加價129元，即可獲得1個盲盒，每份超值全餐限加購1個，每人單筆消費限購4個，隨機提供不可挑款。（PS：單筆至多購買4份套餐搭配4個盲盒）

