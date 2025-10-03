Jessica (郑秀妍) 圣诞返港与乐队共演Star to Star粉丝演唱会

女神Jessica（郑秀妍）宣布, 将於2025年12月14日晚6时在香港AXA安盛创梦馆 (位於西沙Go Park) 举办《JESSICA A CHRISTMAS Star2Star SPECIAL IN HONG KONG》粉丝演唱会, 本次演出以「Star To Star」为主题，寓意Jessica与粉丝如星星般相互照耀的双向奔赴。这次粉丝演唱会最大的特色是以现场乐队编制、圣诞主题曲目、亲密互动环节，旨在为香港Golden Stars带来一场专为圣诞节量身打造的惊喜。

Jessica持续透过音乐与粉丝交流, 於2022年Jessica参加了中国芒果TV节目《乘风破浪第三季》，在节目中展现了更加成熟的舞台魅力, 并获得了广泛关注。节目中她被形容为「『导师』等级的Jessica」，凭藉著顶级女团的经验, 不仅能很好消化自己的部分, 更自然而然地成为其他姊姊们的歌唱与舞蹈小老师。



Jessica对香港并不陌生, 过去多次来港活动已积累深厚粉丝基础。继去年来港举办粉丝见面会，此次选择在圣诞期间以现场乐队形式回归, 进一步展现她对香港Golden Stars的重视。



此次粉丝演唱会设计了多层次的互动环节，让不同票区的观众均有机会通过抽选参与其中：

・ VIP区（HKD $1,688）：可抽选参与1:20团体合照、Sound Check（音响彩排观赏）、签名海报及签名拍立得

・ Zone A（HKD $1,288）：可抽选团体合照、Sound Check及签名海报

・ Zone B（HKD $888）：可抽选团体合照与Sound Check机会



粉丝演唱会票务分两阶段销售：优先发售於2025年10月10日中午12时透过OFFGRID平台进行；

公开发售则於2025年10月28日中午12时透过KKTix启动。对香港Golden Stars而言,这场演唱会不仅是圣诞佳节的暖心礼物，正如粉丝演唱会主题「Star to Star」所寓意的那样, 这将是一场星星相惜的双向奔赴。



【演唱会资讯】

节目名称：JESSICA A CHRISTMAS Star2Star SPECIAL IN HONG KONG

演出日期：2025年12月14日（星期日）

演出时间：晚上6时

演出地点：AXA安盛创梦馆（西沙Go Park）

票价：VIP区 HKD $1,688 / Zone A HKD $1,288 / Zone B HKD $888

购票平台：

・ 优先发售：OFFGRID（2025年10月10日中午12时起）

https://www.offgrid.day/Jessica-Star2Star-Christmas-Live-Band-2025

・ 公开发售：KKTix（2025年10月28日中午12时起）

https://tix-get-go.kktix.cc/events/jessicastar2starachristmasspecial2025

