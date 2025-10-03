[微雷]《徵人启弑》科技发达导致中年失业危机！为挽回美满家庭让李秉宪不择手段〜

[微雷]由《分手的决心》名导朴赞郁执导的新作改编自美国小说《斧头》，剧情描述为造纸公司服务25年的班长柳万洙（李秉宪饰）与组员们遭到解雇，迟迟找不到下一份正式工作的他，决定想办法清除可能对他造成威胁的面试者们，争取面试成功的机会。剧中包含许多演技派演员，剧情相当耐人寻味。

片中的柳万洙，从自信满满承诺妻子「3个月内一定找到新工作」，这一等却等到失业13个月，终於得到了一个面试机会，让他说什么也要争取到手。此时反观万洙的太太（孙艺真饰），却是片中最为理性的角色，面对丈夫的失业她并未埋怨，甚至隐藏好自己的情绪，减去了家庭中不必要的支出，也规划了换房换车，自己更外出兼职打工，全心支持老公面试成功。



柳万洙为了得到职位，并非消极等待而是用了相当特别的方式得到所有潜在竞争者的资讯，选出条件优於自己的三人，想让他们永远无法参加面试。其中有两位的处境其实与万洙大同小异，热爱自己投入了大半青春的造纸工作，万洙虽想除掉他们，但内心其实充满认同感，於是万洙只好无时无刻催眠著自己「我也是别无选择」，才能够狠下心来执行自己的计画。



父母亲的行为对孩子们也造成非常大的影响，为了再度拥有和乐的家庭，万洙默默用自己的方式努力，家中唯一不变的高额开销，便是小女儿的大提琴课程，由於音乐老师表示「她是天才」，但父母亲却从来没有听过她的表现。直到本片结尾，她才带著两只狗狗进房间担任她的听众，优美的琴声让母亲觉得一切辛苦都值得，但其实天才小女儿眼中真正的家人，仅有那两只狗狗而已。而小女儿仅会复诵别人的语句这个设定，带出片尾她的最后一句台词，表达了她知道父亲所做的一切。



片中也有许多有趣的画面，譬如公司大裁员之后还安排大家进行团体心灵课程，催眠自己「失业不是我的错」，可笑的是旁人其实完全无法体会失业者所背负的压力。而在案发现场，万洙刻意调高音响的音量，却造成在场三人扯著喉咙大喊并且内容相当逗趣的对话。万洙不慎遭毒蛇咬伤时，身为女演员的廉蕙兰却用电视剧中常见的错误知识来为他吸出毒血。万洙从头到尾都带著一颗烂牙生活，不时让他痛到捂住脸颊，他不前往牙科处理，却是自己拿著钳子粗暴的从口中拔掉，血流如注，一是因为他对於太太在帅气牙医师的牙科兼职而感到不满，同时意味著他一连串的行为是如此荒腔走板。



片中廉蕙兰大喊全片最重点金句：「重点不是你失业，而是你如何看待失业这件事！」而现今AI科技自动化发达，越来越多人即将面临失业。片中特别选择造纸业，也因目前环保意识抬头以及无纸化的推动，成为夕阳产业之一，片尾更有大量以机器伐木的镜头，以及载满木材的卡车，也是导演希望表达环保相关的讯息。在全家人都知道万洙的作为后，他是否仍能够顺利就职而再度找回家庭的幸福？《徵人启弑》将於10月9日全台正式上映。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻