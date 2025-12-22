玄彬想和孫藝真「三搭」拍《史密斯任務》！回憶心動過程：如水浸濕衣裳，自然而然

演藝圈的模範夫妻「迫降 CP」玄彬與孫藝真，即便婚後生活低調，舉手投足間仍滿是甜蜜。21日，玄彬做客YouTube頻道「妖精在炯」，不僅大方分享與妻子的心動時刻，更透露了未來想與孫藝真再次合作、挑戰「鬧翻夫妻」的願望。

節目中，主持人鄭在炯猜測兩人在拍攝《愛的迫降》時已開始戀愛：「有的戲份好像不需要哭到那麼兇，但兩人的演技真的太深情了。當時我覺得『這絕對是愛，如果不愛是不可能演成那樣的』。」對此，玄彬果斷澄清：「不是的，是在《愛的迫降》結束後才開始的。」



玄彬回憶起兩人的初次合作──電影《極智對決》，當時兩人多是隔著螢幕對戲，實質相處時間並不多。玄彬：「雖然在同一時間開工，但都在不同的空間拍攝，除了吃飯或看監視器重播外，幾乎碰不到面。」

他感性表示：「當時作為演員覺得有點遺憾，曾模糊地想過『如果以後能一起拍攝不同類型的作品，在同個空間合作、看著彼此的眼睛對戲就好了』，沒想到那部作品就是《愛的迫降》。」



當被問到被孫藝真吸引的關鍵點時，玄彬給出了極致浪漫的回應：「沒有特定的一個瞬間。感覺就像被水浸染一樣，隨著時間流逝，在合作過程中不斷聊天交流，仿彿衣服被水慢慢浸濕一樣，自然而然地愛上了。」他透露兩人年紀相仿、出道經歷相似，所以非常聊得來。



先前孫藝真曾表示願意同玄彬三搭出演喜劇或動作片，玄彬在節目中也熱烈回應：「我有合作意願，但可能無法再拍像《愛的迫降》那樣的作品了。」他笑著提議：「演一對突然鬧翻的夫妻應該很有趣，或是像《史密斯任務》那樣的作品。只要劇本有趣，再次合作一定很好玩。」



提到近期夫妻二人同時榮獲「青龍電影獎」影帝、影后的殊榮，玄彬坦言看到妻子獲獎比自己拿獎更開心。他心疼地表示：「孩子出生後我正在拍《哈爾濱》，藝真雖然很享受照顧孩子的過程，但我知道她一定也渴望演戲。 這次作品（《徵人啟弒》）獲得好成績，讓我覺得她這段時間的付出得到了很好的補償。」



玄彬與孫藝真於 2022 年步入禮堂，目前育有一子。這場跨越銀幕與現實的童話故事，在玄彬真摯的分享下，再次讓粉絲們感受到了愛情最美好的模樣。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞