【韓網熱門】邊佑錫機場護衛事件落幕！保鑣與公司罰金落定，法官：若怕拍攝應戴帽、口罩低調行動

人氣男星邊佑錫去年在仁川國際機場因過度保鏢護衛引發爭議的事件，近日塵埃落定。負責護衛的40歲私人保鑣A某與所屬保安公司B社，因違反《保安業法》，遭仁川地方法院各判處100萬韓元罰金。

去年7月12日邊佑錫出境時，現場聚集大量粉絲，保鏢為維護秩序，超出職責範圍對其他旅客施展「威力」，包括用閃光燈直射他人臉部、檢查機票、阻止進入機場貴賓室等。 法官指出，閃光照射已屬「施加物理力」，不在合法護衛範圍內，且可能刺激他人眼睛。

法官也對邊佑錫提出提醒，認為若目的是防止拍攝，應低調行動、佩戴帽子口罩，避開人群，而非在公開場所「與粉絲見面式」行程。 法院審理認為，被告過去未有類似行為，且已承諾不再重犯，因此予以罰金處分。



韓國網友評論：（以下內容僅翻譯自韓網，不代表KSD立場）

1. 之後有做回饋，也換了保安公司...... 一年過去了，還在罵，我真的不懂

2. 之後就沒再發生了，不代表之前沒錯，但之後換了保安公司，也沒有再出事，後續改善很重要啊

3. 明星本人也有責任吧

4. 邊佑錫現在還會這樣嗎？ 那次被罵後，現在有安靜地出國嗎？ 哈哈

5. 就這樣？ 公私佔用機場，罰金100萬韓元算便宜了

6. 只怪邊佑錫也太誇張了吧（笑，不是粉）

7. 機場不是粉絲見面會場所吧，太誇張了

8. 這麼誇張的只有邊佑錫吧？ 進貴賓室還檢查機票的明星還有誰？

9. 比他更紅的人也沒這麼誇張，根本是他自己先越界。不過，至少之後讓大家知道明星機場胡鬧事件，算唯一正面影響吧

10. 啊，還上法院了，真丟臉

11. 他因為這件事讓人記住了

12. 那件事情影響力太大了，以後也會經常被提到吧

13. 至今為止沒有藝人因為警衛問題道過歉吧？ 不都是經紀公司層面道歉的嗎，唯獨對他，大家鬧著非要他本人道歉，是怎麼回事

14. 確實是擺架子的典範他們算什麼，居然不讓別人上休息室、還檢查別人的機票，旁邊就是免稅品領取處，現在想想還是覺得荒唐

15. 我就是因為那件事才真正知道這個人是誰，所以對他印象不太好，法官說得全對啊，在機場幹嘛那麼誇張、製造騷亂

16. 說得真的很對，特別是最後部份，太真實了。 如果能不引人注目地安靜出行，過度警衛的情況也會減少吧

17. 法官說得沒錯，雖然至今在機場發生過各種各樣的事，但從來沒有過像這樣嚴重攔路的情況，所以才會被反覆提及，他也因為這件事形象受牽連

18. 不只是邊佑錫，藝人不都這樣嗎

19. 真的別把機場當粉絲見面會用。 無腦粉絲湧過來是沒辦法，但別像邊佑錫案例那樣把機場動線拉長、像粉絲見面會一樣提供粉絲服務，大家都趕緊進去吧... 偶像們低著頭快速進去不是沒有原因的。 雇傭保鏢時，要嚴格教育他們不能對普通人過度警衛、耍威風

20. 希望所有藝人都能從這個判決中學到點什麼

21. 既然有了先例，所有明星就改改吧。 為了秀穿搭，連出入境的通道都利用，導致（粉絲）衝出來、撲上去、尖叫，之前（相關部門）雖然頭疼但也放任不管，最終給民用機場旅客造成困擾后，才總算得出了一個結論

