Jimin 巴黎驚喜直播：BTS 明年上半年完整體回歸！專輯正在努力製作中～

BTS 防彈少年團成員 Jimin 在法國巴黎開啟突襲直播，向粉絲分享近況與未來計劃，並承諾「不會再有太長的空白期！很快用好的作品跟大家見面。」

10月2日凌晨（當地時間），Jimin 在巴黎一間飯店進行直播，透露：「雖然還沒有演出準備，但正在努力製作專輯。會盡快完成，不會再拖太久。該是防彈回歸的時候了。」並預告明年上半年將以完整體回歸。

他表示：「這次專輯對我們來說也是非常珍貴的作品，我非常好奇大家對此會有什麼感想。」展現對新專輯的期待感。隨後又補充：「不會再有太長的空白期！明年專輯推出後，我們會和大家見面，為大家帶來精彩的表演。」



近期積極與粉絲交流的 Jimin 坦言：「經歷了很多事情，想展現好的樣子給粉絲和大家，但覺得好好生活真的不容易。成為優秀的大人、過好人生是很難的。」誠實吐露心聲。不過他也堅定表示：「今後會繼續努力，好好生活，把好的一面展現給你們看。」



最後，他向粉絲傳遞暖心訊息：「別擔心，只要大家健康、幸福就好。我隨時準備回歸，在韓國見吧。」

＊延伸報導：【快訊】BIGHIT官方承認Jimin宋多恩戀情！「曾懷好感交往、已分手」囑託勿傷害女方

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞