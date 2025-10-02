《颱風商社》將接檔《暴君的廚師》！李俊昊透露：「有祝賀潤娥，希望可以延續好能量」

看完潤娥的《暴君的廚師》接著看李俊昊的《颱風商社》，這個追劇日程太幸福啦！

《颱風商社》將作爲今年迷你劇收視最高《暴君的廚師》的後續作品播出，因此觀眾對此的期待也不小。對此，曾與潤娥合作過《歡迎來到王之國》的李俊昊表示：「有在《歡迎來到王之國》的群組裡祝賀潤娥，《暴君的廚師》是一部在全球取得成功的作品，所以我覺得大家應該對後續作品充滿期待。以繼承好能量的心態期待著，我們的目標是讓《颱風商社》有完成度，所以更加集中於拍攝。」



之前《衣袖紅鑲邊》和《歡迎來到王之國》都大獲成功，李俊昊也表現出對《颱風商社》收視率的期待。李俊昊說：「因爲是人，所以總是有慾望，有想要的東西。我認爲是好的作品和好的時機相吻合，形成大熱的情況。《颱風商社》中也有好的人和好的時機、好的故事，所以這次也想嘗試一下。」



而《颱風商社》將在10月11日首播，以 IMF （亞洲金融風暴）的經濟衝擊下，在各自的位置上繼續生活的人們的故事爲中心，講述平凡的人們的生存記和連帶故事。李俊昊將飾演狎鷗亭富二代，在IMF危機中成長爲商社人的「強太風」。



