Jimin 巴黎惊喜直播：BTS 明年上半年完整体回归！专辑正在努力制作中～

BTS 防弹少年团成员 Jimin 在法国巴黎开启突袭直播，向粉丝分享近况与未来计划，并承诺「不会再有太长的空白期！很快用好的作品跟大家见面。」

10月2日凌晨（当地时间），Jimin 在巴黎一间饭店进行直播，透露：「虽然还没有演出准备，但正在努力制作专辑。会尽快完成，不会再拖太久。该是防弹回归的时候了。」并预告明年上半年将以完整体回归。

他表示：「这次专辑对我们来说也是非常珍贵的作品，我非常好奇大家对此会有什么感想。」展现对新专辑的期待感。随后又补充：「不会再有太长的空白期！明年专辑推出后，我们会和大家见面，为大家带来精彩的表演。」



近期积极与粉丝交流的 Jimin 坦言：「经历了很多事情，想展现好的样子给粉丝和大家，但觉得好好生活真的不容易。成为优秀的大人、过好人生是很难的。」诚实吐露心声。不过他也坚定表示：「今后会继续努力，好好生活，把好的一面展现给你们看。」



最后，他向粉丝传递暖心讯息：「别担心，只要大家健康、幸福就好。我随时准备回归，在韩国见吧。」

＊延伸报导：【快讯】BIGHIT官方承认Jimin宋多恩恋情！「曾怀好感交往、已分手」嘱托勿伤害女方

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻