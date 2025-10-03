【韩网热门】边佑锡机场护卫事件落幕！保镳与公司罚金落定，法官：若怕拍摄应戴帽、口罩低调行动

人气男星边佑锡去年在仁川国际机场因过度保镖护卫引发争议的事件，近日尘埃落定。负责护卫的40岁私人保镳A某与所属保安公司B社，因违反《保安业法》，遭仁川地方法院各判处100万韩元罚金。

去年7月12日边佑锡出境时，现场聚集大量粉丝，保镖为维护秩序，超出职责范围对其他旅客施展「威力」，包括用闪光灯直射他人脸部、检查机票、阻止进入机场贵宾室等。 法官指出，闪光照射已属「施加物理力」，不在合法护卫范围内，且可能刺激他人眼睛。

法官也对边佑锡提出提醒，认为若目的是防止拍摄，应低调行动、佩戴帽子口罩，避开人群，而非在公开场所「与粉丝见面式」行程。 法院审理认为，被告过去未有类似行为，且已承诺不再重犯，因此予以罚金处分。



韩国网友评论：（以下内容仅翻译自韩网，不代表KSD立场）

1. 之后有做回馈，也换了保安公司...... 一年过去了，还在骂，我真的不懂

2. 之后就没再发生了，不代表之前没错，但之后换了保安公司，也没有再出事，后续改善很重要啊

3. 明星本人也有责任吧

4. 边佑锡现在还会这样吗？ 那次被骂后，现在有安静地出国吗？ 哈哈

5. 就这样？ 公私占用机场，罚金100万韩元算便宜了

6. 只怪边佑锡也太夸张了吧（笑，不是粉）

7. 机场不是粉丝见面会场所吧，太夸张了

8. 这么夸张的只有边佑锡吧？ 进贵宾室还检查机票的明星还有谁？

9. 比他更红的人也没这么夸张，根本是他自己先越界。不过，至少之后让大家知道明星机场胡闹事件，算唯一正面影响吧

10. 啊，还上法院了，真丢脸

11. 他因为这件事让人记住了

12. 那件事情影响力太大了，以后也会经常被提到吧

13. 至今为止没有艺人因为警卫问题道过歉吧？ 不都是经纪公司层面道歉的吗，唯独对他，大家闹著非要他本人道歉，是怎么回事

14. 确实是摆架子的典范他们算什么，居然不让别人上休息室、还检查别人的机票，旁边就是免税品领取处，现在想想还是觉得荒唐

15. 我就是因为那件事才真正知道这个人是谁，所以对他印象不太好，法官说得全对啊，在机场干嘛那么夸张、制造骚乱

16. 说得真的很对，特别是最后部份，太真实了。 如果能不引人注目地安静出行，过度警卫的情况也会减少吧

17. 法官说得没错，虽然至今在机场发生过各种各样的事，但从来没有过像这样严重拦路的情况，所以才会被反覆提及，他也因为这件事形象受牵连

18. 不只是边佑锡，艺人不都这样吗

19. 真的别把机场当粉丝见面会用。 无脑粉丝涌过来是没办法，但别像边佑锡案例那样把机场动线拉长、像粉丝见面会一样提供粉丝服务，大家都赶紧进去吧... 偶像们低著头快速进去不是没有原因的。 雇佣保镖时，要严格教育他们不能对普通人过度警卫、耍威风

20. 希望所有艺人都能从这个判决中学到点什么

21. 既然有了先例，所有明星就改改吧。 为了秀穿搭，连出入境的通道都利用，导致（粉丝）冲出来、扑上去、尖叫，之前（相关部门）虽然头疼但也放任不管，最终给民用机场旅客造成困扰后，才总算得出了一个结论

原文：https://theqoo.net/square/3937950796

