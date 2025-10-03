《暴君的廚師》「孔吉」竟有洋蔥！李周安自爆「兵役免除」背後驚人原因！如今爆紅媽媽笑開懷

《暴君的廚師》全員「上桌」，不僅男主角李彩玟人氣飛升，女主角潤娥再造人生角色，就連不少配角也表現超亮眼，人氣大爆發！其中飾演「 戲子孔吉」的演員李周安（李周按）更因劇中反轉身份而被觀眾記住，近期他受訪時更大方分享，自己其實曾在22歲時為了母親，捐出高達七成的肝臟進行移植手術，讓人動容。

李周安2018年以《天空之城》（飾 李東民）出道，之後出演《救救我2》、《宵夜男女》、《幻想戀歌》等作品，演技一路累積，直到今年透過《暴君的廚師》真正打開知名度。 劇中他飾演深受國王寵愛的戲子「孔吉」，表面是滑稽角色，實則背後身份隱藏秘密，讓觀眾眼睛一亮。



被問到兵役問題時，他也首次公開背後故事：「我其實是免役，因為22歲那年為了媽媽做了肝移植手術。」他回憶當時情況，母親因肝硬化突然病危，甚至陷入昏迷，緊急需要移植，他二話不說就簽下同意書，接受高風險手術，捐出70%的肝臟。 所幸手術成功，如今媽媽身體狀況穩定，還親眼看著兒子因演出人氣高漲，感到無比欣慰。



李周安感性說：「現在就是覺得很幸福，媽媽非常開心。 她也會驕傲地跟別人說：『我兒子是演員！』尤其這次大家都知道『孔吉』這個角色，媽媽終於能放下心來。」



最後他也不忘向粉絲致謝：「這一切都是因為觀眾的喜愛，我才能有今天的機會。 真的很感謝大家，接下來我也會繼續努力，帶來更多好的作品跟大家見面。」

