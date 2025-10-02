【韩网热门】APEC 2025宣传片阵容太强！G-Dragon、朴赞郁、朴智星、安成宰、张员瑛、李在明齐出动

2025年亚太经济合作（APEC）峰会将於11月在韩国举行，今日公开了由「海豚诱拐团」拍摄的宣传片《让世界走向庆州》，卡司阵容星光熠熠。

片中，峰会宣传大使、BIGBANG队长G-Dragon（权志龙）戴著机长帽登场，依次经过导演朴赞郁、球星朴智星、DJ Peggy Gou。米其林三星主厨安成宰正在出菜，料理造型采用庆州新罗时代古迹「瞻星台」，会议室墙壁装饰物则是庆州代表性文物、人面瓦当「新罗的微笑」。 IVE张员瑛喊话「2025号客人请移车」，随后G-Dragon倒车飞机，担任指挥工作的正是韩国总统李在明。



韩国网友评论：

1. 天呐，拍得很有趣、 很高品质耶！

2. 总统为什么会在那里kkk

3. GD穿上制服完全帅爆

4. 这不是无限商社权专务吗？kkk

5. 张员瑛好美，超适合韩服

6. 叫人移车时的演技自然又好笑，真的很可爱kkk

7. 看到停车管理员时笑喷了kkk

8. 好大一辆车kkk

9. 看到李在明之后把前边的都忘记了kkk

10. 很多人以为李在明是AI合成，但其实是实拍，IG还有PO现场花絮照kkk

11. 不愧是海豚诱拐团，一直很会拍

12. 趣味、讯息、感动，全都塞进这么短的一支影片里了

