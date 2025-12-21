【影片】G-Dragon將麥克風交給Zico，再度捲入「現場演唱爭議」（MMA2025）

人氣歌手 G-Dragon 一舉奪下 7 冠王，幾乎把【2025 Melon Music Awards】變成自己的演唱會舞台。然而，外界普遍認為，這場演出仍不足以徹底洗刷先前的現場演唱爭議。

昨晚【2025 Melon音樂獎】（簡稱 MMA2025）在首爾高尺天空巨蛋舉行，G-Dragon 憑藉睽違 7 年推出的個人專輯《Übermensch》，橫掃年度專輯、年度藝人、年度最佳歌曲等 3 項大賞，並拿下最佳男歌手、最佳詞曲創作人、Millions Top 10、Top 10 等獎項，共計獲得 7 個獎座。





他也帶來了祝賀舞台演出，接連演唱〈DRAMA〉、〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉、〈TOO BAD〉、〈CROOKED〉等歌曲，引發全場歡呼，當最後一首〈CROOKED〉響起時，G-Dragon 走下舞台，前往藝人就座的觀眾席互動。



G-Dragon 即興將麥克風交給後輩歌手們，帶動現場氣氛。其中 Zico 接過麥克風時一度顯得有些驚訝，但仍立刻流暢地唱出幾句歌詞，掀起觀眾熱烈歡呼。隨後，G-Dragon 還將自己佩戴的圍巾繫在 Zico 脖子上，以表達感謝之意。



不過，網友對這段舞台的評價褒貶不一。有網友指出，G-Dragon 把麥克風直接交給後輩 Zico，給人一種刻意避開現場演唱的印象；也有人推測，這可能是兩人事前就安排好的表演橋段，最後，G-Dragon幾乎沒有唱太多歌詞，而是憑藉其強大的氣場點燃了全場。有些人表示失望，而有些人則稱讚他的表演，認為他僅僅憑藉一己之力就充滿了強大能量，而且很明顯壓軸歌曲他是想讓大家一起唱的。

▼可快轉到15:00觀看引發討論的片段。



另一方面，G-Dragon 近期剛結束世界巡迴演唱會，上個月 28 日在【2025 MAMA】頒獎典禮的祝賀舞台上，曾因現場演唱實力遭到負評而引發爭議。雖然這次舞台表現明顯比當時穩定許多，但仍被認為不足以完全平息相關爭論。

