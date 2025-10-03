G-Dragon自爆「我的時尚太誇張，千萬別學！」　揭BIGBANG出道黑歷史「無故被罵翻天」

韓流天王 G-Dragon（GD，權志龍） 近日在 YouTube 頻道 HANA TV 接受國民主持人姜鎬童專訪，罕見敞開心扉，聊到舞台、時尚哲學，甚至自爆偶像時期的辛酸往事，掀起粉絲熱烈討論。

首先，對於日前在「2024 MAMA」上的舞台表演，他吐露了心境轉折。 當姜鎬童問到是否會擔心觀眾反應時，GD直言其實壓力不小：「以前沒想那麼多，但這次特別告訴自己不要在意周圍反應，就專注做好自己的東西。」他更笑說演出後「久違地覺得肩膀又有點抬起來」，形容自己彷彿重新找回舞台上的自信。

作為娛樂圈公認的「時尚王」，GD也提到自己獨特的風格。 他直言：「老實說，我覺得我的打扮太誇張了，所以真的不要模仿我，因為不太正常了......」還特別提到自己對美甲的瘋狂熱愛，有時候光是挑選款式就要花上好幾天，甚至會先貼上整套指甲片再全部卸掉，只因為「我就是喜歡這些過程」。 他也承認自己有點完美主義，如果眼裡看不到滿意的結果，就絕對不會進入下一步。



談到「舞台上的GD」和「私下的權志龍」是否有差別時，他說：「其實沒差太多，當然舞台上的樣子和日常會有落差，但你們現在看到的這個我，和私底下差不多。」接著更打趣形容自己「很多話、古怪，做什麼都很慢」，引來現場笑聲。 而當話題觸及孤獨感時，他卻變得嚴肅：「不是偶爾孤單，是一直都很孤單。 錄影結束後坐上車，就會覺得很空虛。 我好像天生容易感到寂寞。」他感慨道，因為長期在演藝圈活動，雖然得到大眾滿滿的愛與掌聲，但也因為總是被人群圍繞，在演唱會面對數萬名粉絲後，回到飯店房間的瞬間，那份空虛與孤獨會更加強烈，「真的會很空」。



節目中， 姜鎬童提到BIGBANG的超級代表作《謊言》，GD則揭露了驚人內幕——原來這首歌最初是打算作為他的個人作品，後來在YG創辦人梁鉉錫的建議下才改為團體曲。 GD說：「那是我自己的故事，所以很難解釋給團員聽，要是失敗了，我會覺得是因為我而拖累大家，所以壓力很大。」幸好歌曲推出後一炮而紅，「真的就像歌名一樣，紅得不像真的。」GD笑著回憶，甚至透露當時楊賢碩看到歌曲後開始改變態度，從原本只會責備，變成主動挖他的創作檔案。



回顧BIGBANG的成功秘訣，GD表示：「我們自己也不太清楚為什麼會紅，但看大聲就知道，我們必須是實力派才行。」他回憶出道初期，「剛開始真的沒來由就被罵，因為我們打破了所謂偶像的定義。」但幸運的是，他們能自己製作音樂，這一點成為關鍵突破口，「我們能拿出來的武器就是自製音樂，最後也奇蹟般得到大眾的回應。」



最後，GD還自嘲自己出道初期的外號：「那時候大家都說我很敏感又難搞，甚至叫我『權砂紙』，還有人叫我『權X鬧』。」讓現場笑成一片。

