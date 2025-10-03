G-Dragon自爆「我的时尚太夸张，千万别学！」　揭BIGBANG出道黑历史「无故被骂翻天」

韩流天王 G-Dragon（GD，权志龙） 近日在 YouTube 频道 HANA TV 接受国民主持人姜镐童专访，罕见敞开心扉，聊到舞台、时尚哲学，甚至自爆偶像时期的辛酸往事，掀起粉丝热烈讨论。

首先，对於日前在「2024 MAMA」上的舞台表演，他吐露了心境转折。 当姜镐童问到是否会担心观众反应时，GD直言其实压力不小：「以前没想那么多，但这次特别告诉自己不要在意周围反应，就专注做好自己的东西。」他更笑说演出后「久违地觉得肩膀又有点抬起来」，形容自己彷佛重新找回舞台上的自信。

作为娱乐圈公认的「时尚王」，GD也提到自己独特的风格。 他直言：「老实说，我觉得我的打扮太夸张了，所以真的不要模仿我，因为不太正常了......」还特别提到自己对美甲的疯狂热爱，有时候光是挑选款式就要花上好几天，甚至会先贴上整套指甲片再全部卸掉，只因为「我就是喜欢这些过程」。 他也承认自己有点完美主义，如果眼里看不到满意的结果，就绝对不会进入下一步。



谈到「舞台上的GD」和「私下的权志龙」是否有差别时，他说：「其实没差太多，当然舞台上的样子和日常会有落差，但你们现在看到的这个我，和私底下差不多。」接著更打趣形容自己「很多话、古怪，做什么都很慢」，引来现场笑声。 而当话题触及孤独感时，他却变得严肃：「不是偶尔孤单，是一直都很孤单。 录影结束后坐上车，就会觉得很空虚。 我好像天生容易感到寂寞。」他感慨道，因为长期在演艺圈活动，虽然得到大众满满的爱与掌声，但也因为总是被人群围绕，在演唱会面对数万名粉丝后，回到饭店房间的瞬间，那份空虚与孤独会更加强烈，「真的会很空」。



节目中， 姜镐童提到BIGBANG的超级代表作《谎言》，GD则揭露了惊人内幕——原来这首歌最初是打算作为他的个人作品，后来在YG创办人梁铉锡的建议下才改为团体曲。 GD说：「那是我自己的故事，所以很难解释给团员听，要是失败了，我会觉得是因为我而拖累大家，所以压力很大。」幸好歌曲推出后一炮而红，「真的就像歌名一样，红得不像真的。」GD笑著回忆，甚至透露当时杨贤硕看到歌曲后开始改变态度，从原本只会责备，变成主动挖他的创作档案。



回顾BIGBANG的成功秘诀，GD表示：「我们自己也不太清楚为什么会红，但看大声就知道，我们必须是实力派才行。」他回忆出道初期，「刚开始真的没来由就被骂，因为我们打破了所谓偶像的定义。」但幸运的是，他们能自己制作音乐，这一点成为关键突破口，「我们能拿出来的武器就是自制音乐，最后也奇迹般得到大众的回应。」



最后，GD还自嘲自己出道初期的外号：「那时候大家都说我很敏感又难搞，甚至叫我『权砂纸』，还有人叫我『权X闹』。」让现场笑成一片。

