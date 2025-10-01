「承諾中斷所有演藝活動」的白種元出現在台灣媒體上，引發多家韓媒大篇幅報導！公司也出面回應

因自家餐飲品牌「The born Korea」出現各種爭議、形象大跌的公司代表「白種元」老師，在宣布全面中斷演藝活動大約四個月後，在台灣新聞節目中露臉進行「包菜包肉吃播」，各大韓國媒體也大篇幅報導關注此事。

9月29日，台灣的 TVBS、東森、三立、非凡等各大新聞頻道報導了白種元代表的訪台消息。白種元親自前往旗下餐廳，示範如何包菜包肉，並介紹事業計劃。



電視台 TVBS 也同時提及白種元的「產地標示法違規爭議」，但指出他並未對相關爭議做出具體回應，對前陣子的一系列風波作出了簡單的報導整理。



早在今年5月，白種元因食品衛生法違規等多起爭議，親自出面宣布中斷演藝活動。當時他表示：「所有問題都在我身上，我意識到唯有我改變，才能帶來真正的變化。除了目前正在拍攝的節目外，我將全面停止所有演藝活動，專注於 The Born Korea 的發展，以及加盟店主們的成長。」



對此，The Born Korea 對此事回應稱：「這只是應臺灣當地媒體的採訪要求，而在進行訪問時介紹的韓食，並不是出演電視節目。」否認了重啟活動的說法。





目前多家韓國媒體皆報導了此事，提出質疑，韓國論壇theqoo&新聞底下的網友們也有關注到此事，討論度不算熱烈，但仍累積了快300則留言：「其實他就是個商人」、「我真的不想在電視上看到他了」、「事情都處理好了嗎？怎麼有空做這個」、「確實不是綜藝節目，而是到台灣出差呢ㅋㅋㅋ」、「我希望他們不要在國外做和韓國一樣的事情，別丟韓國人的臉就好」、「只希望他能好好處理這些爛事，而不是只想著賺錢而已」、「確實只是採訪，但也算是明星出席活動吧」

theqoo留言出處：https://theqoo.net/hot/3935101751?page=5

