「與金秀賢分道揚鑣」李彩玟爆紅！30部劇本找上門卻低調自評「還有很多不足」

韓國新生代男神李彩玟，隨著tvN土日劇《暴君的廚師》在9月28日迎來大結局，人氣直線飆升！上個月他才剛和金秀賢的經紀公司「Gold Medalist」約滿，立刻簽進「Varo Entertainment」，這次憑著「暴君李獻」一角大爆發，不僅完美收官，還傳出手上已經收到了超過30部新作品邀約，前途一片光明。

在大結局裡，李獻（李彩玟 飾）被誣陷害死仁柱大王大妃（徐梨淑 飾），甚至落得被廢位流放的下場，但他仍然決心保護真命天女延志永（潤娥 飾），最後和權力野心滿滿的際鏖大君大君（崔貴華 飾）展開生死對決。 雖然一度以為兩人陰陽相隔，但劇情反轉再反轉，最終李獻奇蹟般穿越重逢延志永，端上兩人初遇時的「幻世飯」，用浪漫Happy Ending劃下完美句點。



李彩玟在《暴君的廚師》裡完全展現「新生代男神潛力股」的實力。 雖是首次挑戰古裝，他卻以強烈的眼神、穩定的台詞功力，把暴君的壓迫感和深層孤寂詮釋到位，讓觀眾完全入戲。 從角色的黑暗內心，到對戀人的柔情，再到後半段的激烈動作戲，他都拿捏自如，甚至因戲被海外粉絲暱稱為「殿下」，人氣已經衝出韓國，收穫全球粉絲。



不只和潤娥CP感滿滿，他和劇中其他角色的互動也擦出火花; 尤其每次面對料理時，眼神都像是真的「把食物當成生命」般認真，讓畫面更有說服力。 可甜、可虐、可打，李彩玟成功把「暴君李獻」演得立體又討喜。



隨著收官，他透過新東家Varo Entertainment發表感言，真情告白：「從寒冬拍到炎夏，能和大家一起完成這部作品，收穫到這麼多的愛，真的很幸福也很感謝。 希望觀眾能記住這部劇不只是浪漫，還有感動與溫暖。」他更坦言，《暴君的廚師》對自己來說是意義非凡的作品，「讓我學到很多，也帶給我巨大的能量，會成為我繼續努力的原動力。 今後也會用好作品和好演技來回報大家，請繼續期待我！」

