【韓網熱門】Lisa的存在感在哪最強？網友大戰：CELINE氣質女神 vs LV華麗公主

全球頂流愛豆BLACKPINK成員Lisa奢侈品代言接到手軟，曾經是 CELINE女神的她，如今又手握重磅品牌Louis Vuitton，兩大品牌風格截然不同！同時參加過 CELINE和Louis Vuitton 大秀的她，每一次LOOK都帶給人全新的視覺魅力。

1. 主打幹練風格的Celine LOOK



2. 風格多變且華麗的LV LOOK



韓國網友評論：

1. CELINE壓倒性勝利

2. Louis Vuitton的華麗風格也很搭

3.第一次覺得Louis Vuitton的衣服漂亮就是因為 Lisa，她駕馭得很好，好像也會特別幫她挑比較沒那麼難駕馭、又漂亮的款式

4. 兩個都不錯啦，但Louis Vuitton偶爾會比較難懂... 不過這次真的美爆

5. CELINE更合適也更有魅力，但Lisa的存在感好像在Louis Vuitton時更強，感覺品牌很推她，影片也很多

6. 我偏好 CELINE，但Louis Vuitton好像更能展現她的魅力

7. 全部都好美ᅲᅲ Lisa太美了

8. CELINE簡直太貼合了

9. CELINE的衣服本來就乾淨俐落又漂亮，所以自然很適合。 Louis Vuitton的則是沒頭沒尾的奇怪款式她也能駕馭，存在感更亮眼

10. 整體來說 CELINE 比較美，但最後那套 Louis Vuitton 完全贏了 ᄏᄏᄏᄏ

11. 頭髮有點捲真的很好看，華麗感她撐得住

12. 本來覺得一定是 CELINE，但看完全部之後覺得Louis Vuitton更讚

13. 最後那套徹底駕馭住了，傳說級別

14. 我的口味是 CELINE

15. Louis Vuitton壓倒性勝利吧？？ 超符合Lisa的形象

16. 整體平衡來看 CELINE比較顯得精緻漂亮，但Louis Vuitton的華麗風格她也撐得住

17. 靠身材全部駕馭，Louis Vuitton 的造型明明很難穿

18. CELINE就比較中規中矩，Louis Vuitton那種大膽華麗風格能駕馭的明星很少

19. 我看過的Louis Vuitton大使裡，她真的是最優的。 老實說Louis Vuitton之前幾乎都是把大使毀掉而已

20. 個人偏愛 CELINE，但 Lisa 穿Louis Vuitton更像公主，完全是她的菜

原文：https://theqoo.net/square/3935977164

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞