「承诺中断所有演艺活动」的白种元出现在台湾媒体上，引发多家韩媒大篇幅报导！公司也出面回应

因自家餐饮品牌「The born Korea」出现各种争议、形象大跌的公司代表「白种元」老师，在宣布全面中断演艺活动大约四个月后，在台湾新闻节目中露脸进行「包菜包肉吃播」，各大韩国媒体也大篇幅报导关注此事。

9月29日，台湾的 TVBS、东森、三立、非凡等各大新闻频道报导了白种元代表的访台消息。白种元亲自前往旗下餐厅，示范如何包菜包肉，并介绍事业计划。



电视台 TVBS 也同时提及白种元的「产地标示法违规争议」，但指出他并未对相关争议做出具体回应，对前阵子的一系列风波作出了简单的报导整理。



早在今年5月，白种元因食品卫生法违规等多起争议，亲自出面宣布中断演艺活动。当时他表示：「所有问题都在我身上，我意识到唯有我改变，才能带来真正的变化。除了目前正在拍摄的节目外，我将全面停止所有演艺活动，专注於 The Born Korea 的发展，以及加盟店主们的成长。」



对此，The Born Korea 对此事回应称：「这只是应台湾当地媒体的采访要求，而在进行访问时介绍的韩食，并不是出演电视节目。」否认了重启活动的说法。





目前多家韩国媒体皆报导了此事，提出质疑，韩国论坛theqoo&新闻底下的网友们也有关注到此事，讨论度不算热烈，但仍累积了快300则留言：「其实他就是个商人」、「我真的不想在电视上看到他了」、「事情都处理好了吗？怎么有空做这个」、「确实不是综艺节目，而是到台湾出差呢ㅋㅋㅋ」、「我希望他们不要在国外做和韩国一样的事情，别丢韩国人的脸就好」、「只希望他能好好处理这些烂事，而不是只想著赚钱而已」、「确实只是采访，但也算是明星出席活动吧」

theqoo留言出处：https://theqoo.net/hot/3935101751?page=5

