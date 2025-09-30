超會唱中文歌的M.O.N.T又獻上〈離開的一路上〉！理想混蛋韓文暖留言「聽起來很美麗」

以男團競演節目《PEAK TIME》走紅的M.O.N.T（Bitsaeon、Narachan、Roda），過去在台灣演出就給人印象「非常用心獻唱多首台灣華語歌」，最新消息主唱Bitsaeon再端出理想混蛋〈離開的一路上〉cover，還被原唱「翻牌！

「離開的一路上 我沒忘記／你微笑的臉龐／好像是在告訴著我 不應該為誰哭／可能你一個人 比較幸福／離開的一路上 反覆想起／燦爛的星空下／對彼此許下過什麼 天真的美麗／今後 誰也別提起……」Bitsaeon翻唱YouTube高達近4200萬點閱，台灣樂團理想混蛋名曲〈離開的一路上〉，影片還放上繁體中文字幕，非常用心。



M.O.N.T官方IG有標明原唱及歌曲，但沒有@理想混蛋，理想混蛋卻發現了並主動以韓文留言：「謝謝大家的cover，聽起來很美麗。」理想混蛋團員Look也留言火焰的emoji表達支持。



其實M.O.N.T月初在台北舉行「MONTHLYMONT IN TAIPEI」，Bitsaeon便表演了此首cover並被粉絲MINT廣傳。2023年M.O.N.T來台灣演出時，Bitsaeon就唱過周興哲〈你，好不好？〉，Rap擔當的Roda還唱了周杰倫〈霍元甲〉及婁峻碩的〈COLORFUL〉，讓M.O.N.T直接成為來台獻唱最多台灣華語歌的韓星，歌曲年代還照顧到各個世代的MINT，不用擔心毫無共鳴，不是MINT的台灣K-POP迷都受到動容，感受M.O.N.T的用心。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞