金玉彬11月16日與圈外男士低調完婚！婚紗照曝光美翻

女演員金玉彬傳來喜訊啦！經紀公司「Ghost Studio」今日（1日）正式對外宣佈：「金玉彬演員將在11月16日與珍貴的緣分攜手，步入婚姻殿堂。」

據韓媒稱新郎不是演藝圈人士，婚禮將會在雙方家人與親友陪伴下，以非公開形式低調舉行。 經紀公司也表示，希望大家給予祝福，「站在人生新起點的金玉彬，未來也會繼續以演員身份展現好作品。」



消息公開的同時官方也放出了金玉彬的婚紗照。 照片中她身穿一襲純白婚紗，氣質高雅、顏值滿分，完全就是仙女本人！



金玉彬2005年透過電影《陰聲》（又譯《女高怪談4：聲音》）出道，隔年主演電視劇《你好，上帝！》、《跨越彩虹》，成為備受矚目的新星。 2009年更憑藉朴讚郁導演的電影《蝙蝠：血色情慾》打開國際知名度，不僅抱回西班牙錫切斯影展影后獎，還登上坎城影展紅毯，實力備受肯定。之後她陸續主演《劍與花》、《宥娜的街》、《阿斯達年代記》、《戀愛大戰》，以及電影《高地戰》、《少數意見》、《惡女》、《一場春夢》等，戲路廣泛，演技實力不容小覷。 近期她也跨足綜藝節目，參與SBS《叢林飯2》固定班底。

如今傳來結婚喜訊，粉絲們紛紛送上祝福，期待她婚後依舊帶來更多精彩作品！

